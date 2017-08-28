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Spor

Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: 2-1

İSTANBUL, (DHA) Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu üçüncü hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

28 Ağustos 2017 00:40

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu üçüncü hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor\'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 6\'ya yükseltirken, Konyaspor 3 puanda kaldı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı iki ekip de karşılıklı pozisyonları gole çeviremedi ve devreye 0-0\'lık eşitlikle girildi.
Mücadelenin ikinci yarısı ise tam anlamıyla bir gol düellosuydu.
58. dakikada Emmanuel Adebayor\'un yaptığı asistle golü bulan Edin Visca, Medipol Başakşehir\'i 1-0 öne geçirdi.
82. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkarttı. Emre Belözoğlu\'nun kullandığı serbest vuruşta topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Mahmut Tekdemir, Medipol Başakşehir\'i 2-0 öne geçirdi.
88. dakikada Atiker Konyaspor farkı bire indirdi. Volkan Babacan\'ın hatasından faydalanan Nejc Skubic, durumu 2-1 yaptı.
90. dakikada savunma arkasına koşu yapan Eljero Elia\'yı düşüren Ali Turan, direkt kırmızı kart görerek Atiker Konyaspor\'u 10 kişi bıraktı.
Maçın son anlarında gol sesi çıkmayınca, Medipol Başakşehir maçı 2-1 kazandı.

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