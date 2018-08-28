Medipol Başakşehir - Akhisarspor: 3 - 1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur, Emre (Dk. 46 Bajic), Mahmut, Visca, İrfan Can, Kerim Frei (Dk. 79 Mossoro), Napoleoni (Dk. 85 Elia)

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk - Aykut, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho (Dk. 74 Josue), Manu, Bilal (Dk. 65 Eray), Güray, Larsson (Dk. 73 Onurcan)

GOLLER: Dk. 9 Visca, Dk. 70 Bajic, Dk.90 Da Costa (Medipol Başakşehir) - Dk. 28 Manu (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Bilal, Aykut, Manu, Sissoko (Akhisarspor) - Caiçara, Da Costa (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Akhisarspor\'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9\'uncu dakikada Visca, 70\'inci dakikada Bajic ve 90\'ıncı dakikada Da Costa kaydederken, konuk Akhisarspor\'un karşılaşmadaki tek golü Manu\'dan geldi.

9\'uncu dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kısa paslarla rakip sahada etkili olmaya çalışan ev sahibi ekipte ceza sahası çizgisinde topla buluşan Visca\'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında Güray Vural ortaladı. Elvis Manu yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 1- 1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1\'lik skorla sona erdi.

62\'nci dakikada Medipol Başakşehir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına yakın noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Visca\'nın şutu direkten dışarı gitti.

70\'inci dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında, Uğur Uçar\'ın ortasında Visca kafayla arkaya aşırdı. Topu kontrol eden Bajic\'in dönerek yaptığı vuruş ağlara gitti: 2-1.

89\'uncu dakikada Elia\'nın pasıyla ceza sahası üzerine topa hamle yapan Bajic\'ten önce Akhisarspor savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

90\'ıncı dakikada İrfan Can\'ın kullandığı köşe vuruşunda Manuel Da Costa\'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, sahasında Akhisarspor\'u 3-1 mağlup etti.