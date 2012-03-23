Medine'yi diri diri gömen babası ve dedesine müebbet hapis!

T24 - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, evlerinin bahçesindeki kümeste cesedi toprağa gömülü bulunan Medine Memi'yi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan genç kızın babası ve dedesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına, Medine Memi'nin tutuklu yargılanan dedesi Fethi, babası Ayhan Memi ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, davada karar aşamasına gelindiğini belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Fethi Memi, beraatini talep ederken, Ayhan Memi ise beraatıni istedi ve suçu işleyenin babası olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, canavarca hisle Medine Memi'yi tasarlayarak kasten öldürdükleri sabit görülen sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Yargılama aşamasında pişmanlık gösteren davranışların tespit edilmemesi ve öldürme eyleminde birden fazla nitelikli halin bir arada gerçekleştirilmesi göz önünde bulundurularak, sanıklar hakkında TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına yer verilmedi.

Olay

Kahta ilçesinde, 3 Aralık 2009'da 40 gün kendisinden haber alınamadığı belirtilen Medine Memi'nin cesedi, ihbar üzerine Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde, Ayhan Memi'ye ait evin bahçesindeki kümeste açılan iki metre derinlikteki çukurda bulunmuştu. Oturur vaziyette bulunduğu belirtilen ceset, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Merkezi'ne gönderilmişti.

Olayla ilgili baba Ayhan Memi, dede Fethi Memi ve anne İmmihan Memi gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanan dede Fethi ile baba Ayhan Memi hakkında, Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Medine Memi'nin cesedine, Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde mikroskobik inceleme yapılmış, buna göre genç kızın elleri bağlı ve canlı gömüldüğü belirlenmişti.

Adli Tıp yetkililerinin yazdıkları raporda, mide ve ciğerlerinde toprak olduğu belirlenen genç kızın kanında ilaç veya uyuşturucuya rastlanmamış, vücudunda ciddi darp izi de olmadığı belirtilen genç kızın, gömüldüğü zaman hayatta ve bilincinin açık olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.