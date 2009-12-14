Medine'nin gece hayatı

Suudi Arabistan’ın Medine kentindeki Abu Tarboush eğlence merkezi küçük bir kasabayı andırıyor. Marka giyen genç Suudiler, son model otomobiller kuyrukta. Kara çarşaflı da var, abartılı makyajlı olan da.



Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberi:



Abu Tarboush, Medine’nin en önemli eğlence merkezi. İstanbul’un Reina’sını, Sortie’sine denk düşüyor ama, formatı çok farklı. Abu Tarboush’un, otoparkını aşıp restoranın kapısına ulaşmak zor, trafik yoğun. Son model otomobiller kuyrukta. Her yerde marka giyinen genç Suudiler geziniyor. Şehirden bağımsız küçük bir kasabayı andıran üstü açık eğlence merkezinin sokaklarında takı, oyuncak, giysi mağazaları var. Vitrinleri şatafatlı. Vitrin ışıklarında kırmızı renk hakim.



Çölde vaha gibi



Restoran bölümünün bulunduğu bölge hurma ağaçlarıyla bir vaha gibi. İçeri, damsız girilmiyor. Burası, odalardan oluşan bir aile restoranı. Yemekler, etrafı paravanlı, içinde sedirler, halılar, yer sofrası bulunan odalarda yeniyor. Maddi durumu çok iyi olanlar için farklı mizansenlerde geniş odalar da bulunuyor. Odalardan üçü tanesi dikkat çekiyor. Biri minimalist, biri Afrika, diğeri ise Osmanlı konseptiyle düzenlenmiş. Osmanlı odasında sedirlerin alt kısmı ve duvarlar İznik çinisi kaplı. İpek halılar, bakır ibrikler ilk bakışta göze çarpanlar. Bu özel odanın arkasında izole edilmiş bir de bahçesi var. Bahçedeki, 15 kişilik yemek masası, serin Medine gecelerinde odaya kapanmak istemeyenler için. Yemek burada yeniliyor, dinlence, çay-kahve, nargile içmek içinse sedirlere uzanılıyor. Odalar, Arap ailelerinin mahremi. Genelde perdeler kapalı. Perdeler açıldığında çarşaflı Suudi kadını hakkındaki önyargılar yıkılıyor. Abartılı makyaj, boyalı, postişli saçlar, şen kahkahalarla birlikte, tüttürülen nargile ve sigaralar. Kara çarşaf da çıkıyor odalarda. Genç erkekler ve kızların konuşması hoş karşılanmaz, buluşması haram sayılırken, burada gençler birlikte televizyon karşısında eğlenceli dakikalar geçiriyor. Televizyonda ise Arap starların klipleri dönüyor.



Pilav elle yeniyor



Ana yemek balık. Papağan balığının acı bir tadı var. Kızıldeniz’in kırmızı balığı Naci ise o kadar etli ki bir tanesi doyurmaya yetiyor. Pilav elle yeniyor. En beğenilen ise Türkiye’deki kısıra benzer, bulguru az maydanozu bol salata. Arap aileleri kalabalık. En az 5 çocuk. Medine’nin sosyete mekanında da 8 kişilik bir aileyi doyurmanın ortalama maliyeti 1000 riyal yani yaklaşık 400 lira. Kiraladığınız odanın fiyatı da hesaba dahil.