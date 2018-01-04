Medine kahramanının ismi Şehzadeler'de parka verildi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MEDİNE kahramanı Fahrettin Paşa\'nın ismi, Manisa\'nın Şehzadeler Belediyesi\'nin 2018 yılının ilk meclis toplantısında, AK Parti, MHP, CHP ve bağımsız bir meclis üyesinin verdiği ortak önergeyle, ilçede yapımı tamamlanan bir parka verildi.

Şehzadeler Belediyesi 2018 yılı ilk meclis toplantısını, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantıda AK Parti, MHP, CHP grup başkanvekilleri ve bağımsız meclis üyesinin ortak imzasıyla, meclise sunulan bir önergeyle, Şehzadeler İlçesi Yarhasanlar Mahallesi\'nde yapımı yeni tamamlanan bir parka, Medine savunması kahramanı Fahrettin Paşa\'nın isminin verilmesi önerisi kabul edildi. Başkan Çelik, şöyle dedi:

\"Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı tarafından tarihle bağdaşmayan, yakışıksız ifadelerin söylenmesine maalesef hepimiz şahit olduk. Şüphesiz ki ülkemizin yöneticileri, siyasi parti liderlerimiz gerekli cevapları en iyi şekilde vermişlerdir. Belediye olarak Yarhasanlar Mahallemizde yeni yapmış olduğumuz bir parka istedi ki Medine Müdafii Fahrettin Paşa\'nın ismini verelim. Oradan geçen herkes bu ismi görsün ve Fahrettin Paşayı tanısınlar. Parkın uygun bir yerine de Fahrettin Paşa\'nın biyografisini yazacağız ki vatandaşlarımız genç nesillerimizin de en iyi şekilde bilmesini sağlayacağız. İnşallah bu güzel parkımıza Fahrettin Paşa ismini verdikten sonra güzel de bir açılış töreni gerçekleştireceğiz.\"

Fahrettin Paşa isminin parka verilmesinin kamuoyuna ve birçok ülkeye önemli bir mesaj olduğunu söyleyen Çelik, \"Önergenin tüm gruplarımız ve bağımsız üyemizin imzasıyla verilmiş olması, farklılıklarımız olsa da, ortak paydalarımız olduğu, tarihimize, ecdadımıza sahip çıktığımız ve üç günlük dünyada bir geçmişi olmayanların tarihimizle, ecdadımız ile ilgili ileri geri konuşmaya asla haklarının olmadığını, bütün kamuoyuna duyurmak açısından da son derece anlamlı olmuştur\" dedi.

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