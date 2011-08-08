-MEDİNE HAVALİMANI İHALESİ TAV'IN İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - TAV Hava Limanları Holding A.Ş, Medine Uluslararası Havalimanı ihalesi için şirketin de dahil olduğu konsorsiyumun en yüksek teklifi verdiğini duyurdu. TAV Hava Limanları Holding A.Ş tarafından yapılan açıklamada, şirketin, Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde bulunan Medine Uluslararası Havalimanı için Saudi Oger Ltd. ve Al Rajhi Holding Group ile birlikte verdikleri teklifin, Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından en yüksek teklif olarak ilan edildiği kaydedildi. Her bir şirketin eşit payı bulunduğu konsorsiyumda TAV Havalimanları Holding'in paylarının 1/3 oranında olduğu, gerekli onayların alınması ve sözleşmelerin imzalanmasından sonra yap-devret-işlet modeliyle 25 yıl boyunca havalimanının işletim hakkına sahip olunacağı belirtilen açıklamada, Medine Havalimanı'nda, 4 milyon olan yolcu kapasitesinin yapılacak yeni terminal binası ile yılda 8 milyona çıkarılacağı bildirildi. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı M. Sani Şener, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, ''TAV Hava Limanları olarak Arap Yarımadası ve Ortadoğu'nun en önemli ekonomilerinden Suudi Arabistan'da 11. havalimanımızı işletme hakkını kazanmaktan gurur duyuyoruz'' ifadesini kullandı.