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Spor

Medicana Sivasspor 2 - 3 Fenerbahçe

Musa Sow'un 87. dakikada attığı golle Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı

09 Mayıs 2015 21:39

Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medicana Sivasspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya.

Maçın özeti:

8. dakikada Mehdi Taouil'in golüyle Sivasspor 1-0 öne geçti. 9. dakikada Diego skoru 1-1 yapan golü kaydetti. 24. dakikada Cicinho skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı. Emenike'nin yerine giren Webó, 56. dakikada skoru eşitledi. 87. dakikada Musa Sow, Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi. Maç bu skorla sona erdi.

İlk 11'ler:

Medicana Sivasspor: Ertuğrul, İbrahim Öztürk, Kadir, Cicinho, Burhan, Fatih, Batuhan, Adem, Ümit, Mehdi, Atif

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Bekir, Egemen, Caner, M. Topal, Emre, Diego, Alper, Sow, Emenike

 

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