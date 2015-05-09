Medicana Sivasspor 2 - 3 Fenerbahçe

Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medicana Sivasspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya.
Maçın özeti:
8. dakikada Mehdi Taouil'in golüyle Sivasspor 1-0 öne geçti. 9. dakikada Diego skoru 1-1 yapan golü kaydetti. 24. dakikada Cicinho skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı sona erdi.
İkinci yarı başladı. Emenike'nin yerine giren Webó, 56. dakikada skoru eşitledi. 87. dakikada Musa Sow, Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi. Maç bu skorla sona erdi.
İlk 11'ler:
Medicana Sivasspor: Ertuğrul, İbrahim Öztürk, Kadir, Cicinho, Burhan, Fatih, Batuhan, Adem, Ümit, Mehdi, Atif
Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Bekir, Egemen, Caner, M. Topal, Emre, Diego, Alper, Sow, Emenike