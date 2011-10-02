-MedicalPark Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 1 (ilk yarı) ANTALYA (A.A) - 01.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de MedicalPark Antalyaspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. 6. dakikada Rasmussen'in sağ kanattan ortasında kale önünde topla buluşan Eneramo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak Ali Tandoğan'a çarptı. Dönen topa sert vuran Pawel takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 9. dakikada Emrah'ın ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Musa Aydın'ın sert vuruşunda, top kaleci Atilla'da kaldı. 19. dakikada Tita'nın sol kanattan ortasında, ceza sahası içerisinde uygun pozisyondaki İbrahim Dağaşan'ın volesinde top kaleci Atilla'da kaldı. 29. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tita, topu Ali Tandoğan'a bıraktı. Ali Tandoğan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Necati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Özgür Yankaya, Orkun Aktaş, Gökan Memişoğlu MedicalPark Antalyaspor: Ömer, Minev, Musa Nizam, İbrahim Dağaşan, Ali Tandoğan, Ali Turan, Uğur İnceman (Dk. 40 Sedat), Musa Aydın, Emrah, Tita, Necati Sivasspor: Atilla, Uğur, Navratil, Hayrettin, Ziya, Mehmet Nas, Kadir, Pawel, Erman, Eneramo, Rasmussen Goller: Dk. 29 Necati Ateş (MedicalPark Antalyaspor), Dk. 8 Pawel (Sivasspor) Sarı Kartlar: Dk. 21 İbrahim Dağaşan, Dk. 41 Ali Turan (MedicalPark Antalyaspor)