-MEDİCALPARK ANTALYASPOR: 1 - KDC. KARABÜKSPOR: 2 ANTALYA (A.A) - 13.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu. 49. dakikada Tita'nın Karabükspor ceza içine aşırtarak gönderdiği topa iyi vuran Necati Ateş, topu Karabükspor filelerine gönderdi. Ancak, ofsayt gerekçesiyle pozisyon gol olarak değerlendirilmedi. 60. dakikada Medical Park Antalyasporlu Kerem'in ortasında Tita, Karabükspor cezaalanı içinde topla buluştu. Tita'nın vuruşunda top kaleci Tomiç'e çarparak uzaklaştı. 68. dakikada Karabükspor beraberliği sağladı. Medical Park Antalyaspor cezaalanın sol köşesinden kazanılan serbest atışı kullanan Dyago, topa çok sert vurdu. Top, kalabalık defansın arasından filelere gitti: 1-1 75. dakikada İlhan, Antalyaspor cezalanının sol köşesinden çok sert vurdu. Kaleci Sammy, yatarak topu güçlükle kornere çeldi. Kazanılan köşe vuruşunda Dyago'nun vuruşunda kaleci Sammy iyi bir refleksle topun kaleye gitmesine engel oldu. 87. dakikada Karabükspor 2-1 öne geçti. Bu dakikada Medical Park Antalyaspor cezalanı dışında Aydın ile ver-kaça giren Dyago, düzgün bir vuruşla kaleci Sammy'nin yanından topu filelere gönderdi: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Karabükspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Mardan Hakemler: Hüseyin Sabancı xx, Orkun Aktaş xxx, Serkan Akarca xxx Medical Park Antalyaspor: Sammy xx, İbrahim xxx, Deniz xxx, Yenal xx, Ali Turan xx, Kerem xx (Dk. 86 Mehmet Yılmaz x), Sedat xx, Uğur xx (Dk. 74 Veysel x), Necati Ateş xx, Tita xxx, Ali Zitouni xx (Dk. 75 Kenan xx) KDC Karabükspor: Tomiç xx, Cernat xxx (Dk. 83 Merter x), Kerim xx, Deumi xx, Birol xx(Dk. 54 Dyago xxx), İlhan xx, Seriç xxx, Muhammed xxx, Hakan xxx, Angelov xx (Dk. 46 Aydın xx), Ragued xxx Goller: Dk. 1 Necati Ateş (MedicalPark Antalyaspor), Dk. 68 ve Dk. 87 Dyago (Karabükspor) Sarı Kartlar: Dk. 22 Birol, Dk. 81 Seriç , Dk. 89 Hakan (Karabükspor), Dk. 56 Uğur, Dk. 88 Deniz (Medical Park Antalyaspor)