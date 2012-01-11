-Medical Park Antalyaspor tur atladı İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Gaziosmanpaşapor'u 2-1 yenen Medical Park Antalyaspor, tur atladı. 51. dakikada konuk ekip Medical Park Antalyaspor öne geçti. Minev'in ortasında topu önünde bulan Radeljic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2 61. dakikada Medical Park Antalyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 73. dakikada Medical Park Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Mehmet Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kenan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-3 88. dakikada gelişen Gaziosmanpaşaspor atağında Gökhan'ın soldan vuruşunda top yandan auta çıktı. Ev sahibi ekibin çabaları gol getirmeyince, karşılaşma 3-1 Medical Park Antalyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Gaziosmanpaşa Hakemler: Murat Türker xx, Serkan Malkoç xx, Nihat Samuk xx Gaziosmanpaşaspor: Ekrem Kerem xx, Selçuk xx, Hakan xx (Dk. 77 Uğur x), Özgür xx, Serhat xx, Ethem xx (Dk. 65 Yiğit x), Yılmaz xx (Dk. 85 Eyüp x), Mustafa xx, Gökhan xx, Ahmet xx, Sertaç xx Medical Park Antalyaspor: Ömer xx, Kerem xx, Musa Nizam xx, Uğur xx, Musa Aydın x (Dk. Mehmet Yılmaz xx), Minev xx, Sedat xx, Hüseyin xx (Dk. 67 Emrah x), Radeljic xxx, Mehmet Eren xx (Dk. 76 Emre x), Kenan xx Goller: Dk. 12 Yılmaz (Gaziosmanpaşaspor), Dk. 23 ve 51 Radeljic, Dk. 73 Kenan (Medical Park Antalyaspor) Sarı Kartlar: Dk. 44 Gökhan (Gaziosmanpaşapor), Dk. 44 Kerem, Dk. 71 Uğur, 90+2 Minev (Medical Park Antalyaspor)