-MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 80 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 69 TRABZON (A.A) - 04.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Medical Park Trabzonspor, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 80-69 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Medical Park Trabzonspor, özellikle pota altından geliştirdiği hücumlardan boş dönen rakibini dış atışlarla cezalandırdı. İlk 2 dakika içinde 8-0'lık üstünlük sağlayan bordo-mavililer, 7. dakika içinde farkı 11 sayıya (20-9) kadar çıkardı.Ev sahibi takım, 25-19'luk üstünlükle ikinci periyoda girmeyi başardı. İlk periyotta rakibinin üç sayılarına engel olamayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ikinci periyotta ise art arda üç sayılık basketler kazandı. 12. dakikada üç sayılık basketleriyle 25-25 eşitliği sağlayan konuk takım, aynı dakika içinde Nedim'in basketleriyle maçta ilk kez (27-25) öne geçti. Medical Park Trabzonspor, söz konusu dönemde 15. dakikada Dragojlovic ve Snow'un basketleriyle durumu 29-28 yaparak tekrar öne geçmeyi başardı. Ancak bu dakikadan sonra hücumda etkili olamayan ve rakibini durdurmakta güçlük çeken ev sahibi takım, üstünlüğünü periyodun diğer bölümünde rakibine kaptırdı. Konuk takım, 18. dakika içinde farkı 9 sayıya kadar (40-31) çıkarmayı başardı. Devre Ali Karadeniz'in serbest atışları sayıya çevirmesiyle 40-33 Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üstünlüğü ile sona erdi. İlk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başlayan Medical Park Trabzonspor, 22. dakikada Rasic'in üçlüğü ve Obasohan'ın sayılarıyla farkı 1 sayıya (40-39) indirmesine karşın bu periyotta bir türlü öne geçemedi. Bu periyodu Mersin Büyükşehir Belediyesi, 58-54 önde kapadı. Son periyota pota altından Ali Karadeniz'in basketiyle 33. dakika içinde farkı 1 sayıya (59-60) indiren ev sahibi takım, yine bu oyuncunun 34. dakikadaki sayısıyla 61-60 öne geçmeyi başardı. Maçın 37. dakikası 65-65'lik eşitlikle geçildi. Büyük çekişme içinde geçen oyunun son bölümlerinde rakibine öne geçme fırsatı vermeyen ev sahibi takım, Ali Karadeniz'in serbest atıştan bulduğu sayılarla 38. dakikada 69-65'lik üstünlük sağladı. Ersin'in üçlüğü ile son dakikaya 72-67 önde giren Medical Park Trabzonspor, rakibinin yaptığı taktik faulleri de değerlendirerek maçtan 80-69'luk galibiyetle ayrıldı. Salon: 19 Mayıs Hakemler: Erşan Kartal xxx, Kaan Büyükçil xxx, Turgut Işık Medical Park Trabzonspor: Rasiç xx 11, Ali Karadeniz xxx 25, Ersin xxx 15, Obasohan xxx 18, Dragojlovic xxx 4, İlker x, Caner x, Hakan x 2, Snow xx 5 Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xx 1, Nedim xx 14, Sacales xxx 29, Grier xx 12, Stimac x, Hakan x, Christmas xx 7, Mutlu xx 6 1.Periyot: 25-19 Devre: 33-40 3. Periyot: 54-58 Beş Faulle Çıkanlar: 38.42 Dragojlovic (Medical Park Trabzonspor), 39.30 Sacales (Mersin Büyükşehir Belediyesi)