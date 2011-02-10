-MEDİCAL PARK TRABZONSPOR 2. FİNALİST KAYSERİ (A.A) - 09.02.2011 - Spor Toto Türkiye Kupası'nda, Aliağa Petkim'i 72-62 yenen Medical Park Trabzonspor, Beşiktaş Cola Turka'nın ardından ikinci yarı finalist oldu. Maça Kambala'nın üst üste kaydettiği sayılarla hızla başlayan Aliağa Petkim, bu sayede ilk 3 dakikayı 5-0 önde geçti. Medical Park Trabzonspor ise 5. dakikada Ali, Ersin ve Cakic'in sayılarıyla skoru 7-7'ye eşitledi. Aliağa Petkim, ilk periyodun son dakikasında 14-15 öne geçmesine rağmen Ali Karadeniz'in sayısına engel olamayınca üstünlüğü Medical Park Trabzonspor'a kaptırdı. Ancak, Ali Karadeniz'in sayısına Levent Bilgin ile kısa sürede cevap veren Aliağa Petkim, birinci periyodu 16-18 önde geçti. İkinci periyodun ilk dakikası sonunda skoru 18-18'e eşitleyen Medical Park Trabzonspor, hücumdaki etkinliğini sürdürerek farkı açtı ancak, Aliağa Petkim 14. dakikada farkı kapatarak skoru 24-23'e getirdi. Karşılaşmanın 19 dakikası 30-30 berabere geçilmesine rağmen, Medical Park Trabzonspor son dakikada ürettiği 5 sayı ile ilk yarıyı 35-32 önde kapattı. Üçüncü periyodun ilk sayısı da Kambala'dan geldi. 22. dakikada attığı sayı ile aradaki farkı 1 sayıya indiren Kambala, 24. dakikada kaydettiği sayı ile de Aliağa Petkim'in 36-35 öne geçmesini sağladı. Bu dakikadan sonra oyundaki baskısını artıran Aliağa Petkim, bir ara farkı 5 sayıya kadar çıkarmasına rağmen, bu üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Bu periyotta her iki takımda dış şutlarda etkili olamadı. Medical Park Trabzonspor, son dakikadaki atakları ile 3. periyodu 51-49 önde tamamladı. Son çeyreğin ilk dakikaları da karşılıkla sayılarla geçildi. 33. dakikada oyunda yeniden üstünlük kuran Medical Park Trabzonspor, aradaki farkı 10 sayıya çıkararak skoru 63-53'e getirdi. 34. dakikada Kambala ile mücadelesinde sakatlanarak yerde kalan Miloseviç, saha kenarına alındı. Nefes almakta zorlandığı için bir süre oksijen verilen Milosevic, hastaneye kaldırıldı. Son 2 dakikaya girildiğinde aradaki farkı 5 sayıya indiren Aliağa Petkim, dış atışlardaki başarısızlığı nedeniyle farkın yeniden açılmasına engel olamadı. Son dakikada farkı yeniden 10 sayıya çıkaran Medical Park Trabzonspor, karşılaşmadan 72-62 galip ayrıldı. Medical Park Trabzonspor, 11 Şubat Cuma günü oynanacak yarı finalde, Beşiktaş Cola Turka ile karşılaşacak. Salon: Kadir Has Hakemler: Engin Kenerman xxx, Yener Yılmaz xxx, Serdar Ünal xxx Medical Park Trabzonspor: Miloseviç xxx 12, Rasic xx 5, Ali Karadeniz xxx 21, Hadi xx 5, Mehmet xx 1, Cakic xx 4, Caner x, Serhat xx 4, Obasohan xxx 14, Snow xxx 6 Aliağa Petkim: Erdem x 2, Polat x, Levent Bilgin xx 6 , Rebii x 2, Hayes xxx 6, , Fahri xxx 7, Kambala xxx 29, Hunter xxx 7, Mustafa x 3 1. periyot: 16-18 Devre: 35-32 (Medical Park Trabzonspor) 3. periyot: 51-49