-MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 1 - İSTANBUL BB: 0 ANTALYA (A.A) - 05.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. 54. dakikada Tita'nın sol kanattan ortasında kale sahası önünde topla buluşan Sergey'in vuruşunda top kale direğini sıyırarak auta çıktı. 64. dakikada Herve Tum'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Holmen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 72. dakikada sol kanattan gelişen Medical Park Antalyaspor atağında Yenal'ın arka direğe yaptığı ortada uygun pozisyonda topla buluşan Sergey'in vole vuruşunda top yan direği sıyırarak auta çıktı. 77. dakikada Gökhan'ın sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Herve Tum'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Medical Park Antalyaspor, mücadeleyi 1-0 kazandı. Stat: Mardan Hakemler: Aytekin Durmaz xx, Volkan Narinç xx, Arkın Akgöl xx Medical Park Antalyaspor: Ömer Çatkıç xx, Erkan Sekman xx, Deniz Barış xxx, Radeljic xx, Yenal xxx, Kerem xx (Dk. 79 Ertuğrul xx), Uğur İnceman xxx, Sedat xx, Tita xxx, Necati Ateş xx (Dk. 85 Veysel x), Sergey Pacome xx (Dk. 74 Ali Zitouni xx) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç x, Cihan x, Mahmut xx, Serhat x, Efe x (Dk. 46 Abdulkadir x), Tevfik x (Dk. 79 Ali x), Zeki x (Dk. 66 İskender), İbrahim xx, Holmen xx, Gökhan x, Herve Tum x Gol: Dk. 21 Herve Tum (kendi kalesine) Sarı Kartlar: Dk. 65 Erkan Sekman, Dk 90 Ömer Çatkıç (Medical Park Antalyaspor)