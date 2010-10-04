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Spor

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 3

04 Ekim 2010 00:23

-MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 3 - KASIMPAŞA: 1  ANTALYA (A.A) - 03.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. 52. Dakikada Kasımpaşa'dan Hüseyin, Medical Park Antalyaspor cezalanı dışından çok sert vurdu. Kaleci Sammy topu güçlükle kornere çeldi. 56. dakikada Medical Park Antalyaspor öne geçti. Bu dakikada Veysel, Kasımpaşa cezalanı dışından topu Uğur İnceman'a uzattı. Uğur'un pasında topla buluşan Kerem düzgün bir vuruşla topu kaleci Ertaç'ın sağından filelere gönderdi. 2-1.  59. dakikada Kasımpaşa'da Hüseyin'in kullandığı köşe atışında Barış yükselerek topa kafayı vurdu. Kaleci Sammy meşin yuvarlağı güçlükle üstten dışarı attı. 71. dakikada Antalyaspor Tita ile 3. golünü buldu. Bu dakikada orta sahadan aldığı topla Kasımpaşa defansını geçen Tita, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Tita düzün bir vuruşla topu kaleci Ertaç'ın sağından filelere göndererek kendisinin ikinci, takımının 3. golünü attı, 3-1. 87. dakikada Kerem'in sağdan ortaladığı topla Kasımpaşa cezaalanı içinde buluşan Kenan Özer topu topuğyla kaleye gönderdi. Top az farkla auta çıktı. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç 3-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Barış Şimşek xx, Selçuk Kaya xxx, Arkın Akgöl xxx Medical Park Antalyaspor: Sammy xx, Kerem xxx, Erkan xxx, Radeljic xx, Deniz Barış xxx, Yenal xxx (Dk. 88 İlkem x), Ali Zitouni xx, Uğur İnceman xxx, Sedat xx, Tita xxx (Dk. 74 Kenan xx), Veysel xx (Dk. 82 Ertuğrul xx) Kasımpaşa: Ertaç xx, Tjıkuzu xx, Zdravkov xx, Luis Santos x (Dk. 29 Erdi xx), Ergun, xx Barış xxx, Merthan xx, Hüseyin xxx, Yekta xx (Dk. 61 Dimitrov xx), Bebbe xx (Dk. 81 Gökhan xx), Ersen Martin xx Goller: Dk. 9 Ersen Martin (Kasımpaşa), Dk. 40 ve 71 Tita, Dk. 56 Kerem (Antalyaspor) Sarı kartlar: Dk. 25 Uğur İnceman, Dk. 48 Yenal (Antalyaspor), Dk. 38 Barış, Dk. 43 Ergün, Dk. 53 Yekta, Dk. 75 Ersen Martin (Kasımpaşa)

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