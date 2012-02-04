-Medical Park Antalyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 ANTALYA (A.A) - 04.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Medical Park Antalyaspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. 51. dakikada Ali Tandoğan'ın ortasında Trabzonsporlu defans oyuncusu Giray'ın dokunduğu top ceza sahası içindeki Mehmet Eren'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Tolga, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 59. dakikada Mehmet Eren'in pasında ceza sahası dışında topu iyi kontrol eden Tita'nın sert vuruşunda top direğin üstünden auta gitti. 66. dakikada Mehmet Eren'in pasında ceza sahası dışında topa bekletmeden vuran Emrah'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolga'da kaldı. 74. dakikada Colman'ın darbesiyle Emrah'ın yerde kalması üzerine hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Tita'nın vuruşunda topu Tolga kurtardı, ancak hakem Trabzonsporlu oyuncuların vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi. Hakemin penaltı kararından 2 dakika sonrasında kullanılan penaltı vuruşunda Tita, topu filelere gönderdi: 2-1 79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Eren'in sert vuruşunda kaleci Tolga, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 90. dakikada Ali Tandoğan'ın ortasında kale önünde topa iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Medical Park Antalyaspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Selçuk Kaya xxx, Kemal Yılmaz xxx Medical Park Antalyaspor: Ömer xxx, Ali Tandoğan xxx, Ali Turan xxx, Deniz xxx, Minev xxx, Doğa xxx (Dk. 57 Emrah xxx), Kerem xx, Uğur İnceman xxx, Mehmet Eren xxx, Tita xxx (Dk. 88 Sinan x), Jaba xx (Dk. 61 Mehmet Yılmaz x) Trabzonspor: Tolga xxx, Serkan xx, Giray x, Mustafa xx, Cech xx, Colman x (Dk. 78 Volkan x), Aykut x, Olcan x, Alanzinho x (Dk. 46 Adrian x), Halil Altıntop x (Dk. 61 Henrique x), Burak x Goller: Dk. 3 Mehmet Eren, Dk. 76 Tita (Medical Park Antalyaspor), Dk. 19 Mustafa (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Dk. 44 Giray, Dk. 65 Cech, Dk. 76 Burak (Trabzonspor), Dk. 79 Minev (Medical Park Antalyaspor)