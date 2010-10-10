T24 LogoT24 Logo
Spor

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 2

10 Ekim 2010 21:24

-MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 2 - SHAKHTAR DONETSK: 2 ANTALYA (A.A)  10.10. 2010 - Medical Park Antalyaspor, özel maçta Shakhtar Donetsk ile 2-2 berabere kaldı. Mardan Stadı ek tesislerinde oynanan maçta Antalyaspor, Mircea Lucescu'nun takımı Shakhtar Donetsk ile başa baş bir mücadele etti. İki kez yenik duruma düşen Medical Park Antalyaspor, kısa sürede gol atarak eşitlik sağladı. Antalyaspor'un gollerini Tita ile Ali Zitouni atarken, Shakhtar Donetsk'in gollerini ise Alex ve Adriano attı. Maçın ilk yarısı da 1-1 sona erdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24