-MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 2 - SHAKHTAR DONETSK: 2 ANTALYA (A.A) 10.10. 2010 - Medical Park Antalyaspor, özel maçta Shakhtar Donetsk ile 2-2 berabere kaldı. Mardan Stadı ek tesislerinde oynanan maçta Antalyaspor, Mircea Lucescu'nun takımı Shakhtar Donetsk ile başa baş bir mücadele etti. İki kez yenik duruma düşen Medical Park Antalyaspor, kısa sürede gol atarak eşitlik sağladı. Antalyaspor'un gollerini Tita ile Ali Zitouni atarken, Shakhtar Donetsk'in gollerini ise Alex ve Adriano attı. Maçın ilk yarısı da 1-1 sona erdi.