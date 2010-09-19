-MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 1 - KAYSERİSPOR: 1 (İLK YARI) ANTALYA (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig maçında Medical Park Antalyaspor-Kayserispor maçının ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. İlk tehlikeli atak Medical Park Antalyaspor'dan geldi. 2. dakikada Tita'nın gönderdiği topla Kayserispor ceza alanında buluşan Necati Ateş'in vuruşunda top kaleci Souleymanou'da kaldı. 15. dakikada Tita'nın soldan kullandığı serbest atışta topla ceza alanında buluşan Necati Ateş, sert vurdu. Top Kayserispor kalecisi Souleymanou'dan döndü. Dönen topu Sergey Pacome düzgün bir vuruşla Kayserispor filelerine gönderdi: 1-0. 24. dakikada hakem Fırat Aydınus sıcak hava nedeniyle su molası verdi. 42. dakikada Kayserispor'un beraberlik golü geldi. Bu dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Ufuk Selim Teber'in gönderdiği topa Kaleci Sammy müdahale etti, boşta kalan topla kale önünde buluşan Zaleyeta, topa dokunarak filelere gönderdi: 1-1. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Stat: Antalyaspor Mardan Hakemler: Fırat Aydınus, Baki Tuncay Akın, Ali Saygın Ögel Medical Park Antalyaspor: Sammy, Kerem, Erkan, Uğur İnceman, Necati Ateş, Sedat, Deniz, Radeljic, Sergey Pacome, Yenal, Tita Kayserispor: Souleymanou, Hasan Ali, Serdar, Alexandre Amissulashvile, Ufuk Selim Teber, Troisi, Zaleyeta, Mehmet Eren, Santana, Moritz, Önder Turacı Goller: Dk. 15 Sergey Pacome (Antalyaspor), Dk. 42 Zaleyeta (Kayserispor) Sarı Kartlar: Dk. 30 Erkan, Dk. 41 Radeljic, Dk. 45 Uğur İnceman (Antalyaspor)