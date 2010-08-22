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Spor

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 1 

22 Ağustos 2010 01:01

-MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 1 - SİVASSPOR: 1 (İLK YARI) ANTALYA (A.A) - 21.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor-Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.  Karşılaşma çok sıcak ve nemli bir havada oynandı. Medical Park Antalyaspor, yeni stadı Mardan Antalya Stadı'nda ilk kez resmi maça çıktı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki stadın tribünlerinin büyük bölümü boş kaldı. 20. dakikada Medical Park Antalyaspor ceza sahasında yaşanan karambolde yükseklik kazanan topu Mehmet Yıldız kafayla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı. 23. dakikada Erkan, sağ kanatta buluştuğu topu ceza sahasına ortaladı. Sergey'in kafa vuruşunda top kaleci Ramovic'in ellerinde kaldı.   34. dakikada Mehmet Yıldız, rakip ceza sahasında topu kazanarak ceza sahası ön çizgisindeki Cihan'a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.  35. dakikada sol kanatta topla buluşan Tita, ceza sahasına yaklaşarak sol çaprazdan plaseyle topu kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu: 1-0. 39. dakikada Sivasspor'un kazandığı köşe atışını Ceyhun kullandı. Sedat, ceza sahasında düzgün bir kafa vuruşuyla kaleci Polat'ı mağlup etti: 1-1.   Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Stat: Mardan Antalya Stadı  Hakemler: Deniz Çoban, Süleyman Özay, Serkan Akarca Medical Park Antalyaspor: Polat, Erkan Sekmen, Ivan Radeljic, Deniz Barış, Yenal, Proment, Ertuğrul, Ali Zitouni, Tita, Necati, Sergey Djiehoua  Sivasspor: Ramovic, Abdurrahman Dereli, Sedat Bayrak, Ivanovs, Kadir Bekmezci, Ferhat, Mehmet Nas, Ceyhun Eriş, Cihan Yılmaz, Zita Mbanangoye, Mehmet Yıldız  Goller: Dk. 35 Tita (Medical Park Antalyaspor), Dk. 39 Sedat (Sivasspor) Sarı Kartlar: Dk. 18 Zita, Dk. 30 Ivanovs, Dk. 43 Ferhat (Sivasspor) Dk. 20 Erkan Sekmen (Medical Park Antalyaspor)

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