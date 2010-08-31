-MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0(İLK YARI) ANTALYA (A.A) - 30.08.2010 - Medical Park Antalyaspor- Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. 3. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta, Selçuk'un ortasına yükselen Egemen, topu kafayla kaleye gönderdi ancak kaleci Sammy topu kontrol etti. 13. dakikada Tita'nın kullandığı köşe atışı doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Onur, topu güçlükle kornere tokatladı. 31. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sergey, Giray'dan sıyrılarak topu kaleye gönderdi. Kaleci Onur, topu elleriyle kornere çeldi. 33. dakikada Tita, topu Sergey'in koşu yoluna attı. Kaleci Onur, kalesini terk ederek Sergey'den önce topu taca atarak tehlikeyi uzaklaştırdı. Karşılaşmanın 39. dakikasında sahanın ışıkları sönünce maça ara verildi. Karşılaşma 27 dakikalık aranın ardından arızanın giderilmesiyle yeniden başladı. 45. dakikada sol kanatta topla buluşan Alanzinho, rakip defans oyuncularından sıyrılarak topu kaleye gönderdi. Umut'un dokunamadığı top yandan az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.