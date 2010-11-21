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Spor

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 0

21 Kasım 2010 17:35

-MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 0 - GAZİANTEPSPOR: 1 (İLK YARI) ANTALYA (A.A) - 21.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor, Medical Park Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 1. dakikada sol kanattan Tita'nın kafa ile ceza sahasına indirdiği topa Sergey dokundu ve kaleci Karcemarkas son anda topu tokatlayarak kornere çeldi. 12. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Tita'nın ceza sahası içine gönderdiği topa Uğur dokundu, ancak top kalenin üstünden auta çıktı. 28. dakikada sol kanatta topla buluşan Sergey'in ceza alanı içerisine ortaladığı topa Necati kafasıyla vurdu, top kale direğine çarparak auta çıktı. 32. dakikada Gaziantepspor'un golü geldi. Olcan'ın pasıyla ceza sahasına giren Sosa, topu, kale önünde boş durumdaki Serdar'a aktardı ve Serdar da meşin yuvarlağı Ömer'in solundan ağlara gönderdi. 41. dakikada Murat'ın ara pasında topla buluşan Sosa, rakiplerini geçerek şut çekmek istedi. Defanstan seken top Olcan'ın önünde kaldı ve bu futbolcunun şutunda kaleci Ömer tehlikeyi önledi. 45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Olcan'ın sert şutunda kaleci Ömer topu güçlükle kornere çeldi. Maçın ilk yarısı 1-0 Gaziantepspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Mardan Hakemler: Koray Gencerler, Mustafa İspiroğlu, Mehmet Metin Medical Park Antalyaspor: Ömer, Kerem, Erkan, Deniz, Radeljic, İlkem, Uğur, Sedat, Tita, Necati, Sergey Pacome Gaziantepspor: Karcemarkas, Yalçın, Emre, Serdar, Şenol, De Souza, Murat, Olcan, Orhan, Sosa, Popov Gol: Dk. 32 Serdar (Gaziantepspor) Sarı Kart: Dk.35 Sedat (Medical Park Antalyaspor)

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