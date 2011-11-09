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Dünya

Media Markt'ın Almanya CEO'su tutuklandı

Beyaz eşya ve elektronik perakende mağaza zinciri Media Markt'ın Almanya CEO'su rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.

09 Kasım 2011 02:00

T24 - Beyaz eşya ve elektronik perakende mağaza zinciri Media Markt'ın Almanya CEO'su rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Augsburg kentinde polis, Almanya Media Markt Genel Müdürü Michael Rook'la birlikte, aynı zamanda bu şirkette çalışan bir muhasebeci de tutuklandı. Rüşvet skandalının ortaya çıkmasının ardından şirket, ekim ayında Michael Rook'a tatil izni vermişti. 



Rüşvet olayını soruşturan Alman savcı Christian Engelsberger, Rook'u rüşvet, para aklama ve organize çete kurma işlerine karışmakla suçladı.

DSL servis sağlayıcılarının Media Markt mağazalarına satış yapabilmek için üst yönetime toplam 70 defa rüşvet ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

Bu yolla 2005-2010 yılları arasında toplam 50 Milyon Euro’luk bir kazanç sağlandı. Rüşvet pazarlığında Rook'un eşinin etkin bir rol oynadığı belirtildi. Araya paravan bir şirketin de olduğu bu durumda, bazı çalışanlara toplam 8 bin Euro para verildi.


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