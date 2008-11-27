Media Markt, İstanbul'daki 3'üncü mağazasını açtı

Elektronik perakendecisi Media Markt, Türkiye'deki 7. İstanbul'daki 3. mağazasının kapılarını, Kozyatağı Optimum Alışveriş Merkezi'nde açtı.



Türkiye'deki ilk mağazasını geçen yıl Ümraniye'de hizmete sokan, ardından çeşitli illerde de mağazalar açan Media Markt'ın, aynı ilçede yer alan Kozyatağı Optimum Alışveriş Merkezindeki mağazası, sabah erken saatlerde hizmete açıldı.



6 bin metrekare alana kurulan ve 20 bin çeşit ürünün yer aldığı mağazadan ucuz ürün satın almak isteyen çok sayıda vatandaş, dün akşamdan itibaren zaman zaman etkisini artıran yağmura rağmen alış veriş merkezi önünde bekledi.



Mağaza görevlilerince, bekleyen vatandaşlara, özel yağmurluklarla battaniye, çay, kahve, poğaça ve şeker dağıtıldı.



Ayrıca izdiham yaşanmaması için mağaza girişinde bariyerlerle koridorlar oluşturan yaklaşık 250 güvenlik görevlisi, müşterileri, sabahın erken saatlerinde gruplar halinde içeri aldı.



İzdiham yaşanmadan içeri girerek alış veriş yapan müşterilerin, indirimli ve stoklarla sınırlı olan LCD televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar, fotoğraf makineleri ve MP3 çalara yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.



Media Markt Operasyonlardan Sorumlu Türkiye Genel Müdürü Nuri Topatan, gazetecilere yaptığı açıklamada, planlarının ve stratejilerinin 2015 yılına kadar hazır olduğunu belirterek, hız kesmeden mağaza açılışlarına devam edeceklerini söyledi.



Topatan, Türkiye'deki potansiyelin, Avrupa ülkelerine göre daha fazla olduğunu ve sektörde birinciliği hedeflediklerini ifade ederek, "3 hafta sonra Bursa'da yeni mağazamızı açacağız. Daha sonra bu, Adana ile devam edecek. İstanbul'da başka mağazalar da açmayı planlıyoruz. 16 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve amacımız her ülkede birinci sırada yer almak. Burada 84 kişi çalışıyor, toplamda çalışan sayımız Türkiye'de 780'e ulaştı. 2009'da bin kişiye daha istihdam sağlayacağız.”

