Medeniyetler Korosu, Tel Aviv'de konser verdi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da 3 semavi din ve 6 mezhep mensuplarından oluşan Antakya Medeniyetler Korosu İsrail konserlerinin ikinci ayağında sahneye çıktığı Tel Aviv\'de izleyenlerden tam not aldı.

Ekonomi Bakanlığı ve Akdeniz İhracatçıları Birliği AKİB organizasyonu ile İsrail\'de düzenlenen İsrafood Gıda Fuarı çerçevesinde yoğun ilgi gördüğü Kudüs konserinin ardından Tel Aviv\'deki tarihi tren istasyonunda izleyicilerin karşısında olan Antakya Medeniyetler Korosu konuklara unutulmaz bir konser keyfi yaşattı.

MÜSLÜMAN, HIRİSTİYAN VE MUSEVİLER BİRLİKTE İZLEDİ

Yoğun katılım ile gerçekleşen konsere Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Türkiye İsrail Büyükelçisi Mustafa Kemal Ökem, Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Alican Yamanyılmaz, Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı aynı zamanda Akdeniz İhracatçıları Birliği Saymanı Tahsin Kabaali, AKİB Yönetim Kurulu Üyeleri, Tel Aviv\'de yaşayan Müslüman, Hıristiyan ve Musevi vatandaşlar katıldı. İlk defa konser verdikleri Tel Aviv\'de görmüş oldukları yoğun ilgiden son derece onur duyduklarını ifade eden Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, Türkiye-İsrail arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi yolunda önemli bir adım olan İsrafood Gıda Fuarında iki başarılı konsere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi. Özfırat, şöyle dedi:

\"Yıllar önce atalarımızın barış getirdiği topraklarda verdiğimiz konserlerimiz ile barış mesajları vermenin haklı gururunu yaşadık. Koromuzda yer alan farklı dinler ve mezheplerden üyelerimiz gibi farklı dinlerden insanlardan oluşan izleyicilerimizin tüm ilahilerimize eşlik etmeleri konserimize renkli görüntüler katmıştır. Yoğun istek üzerine normal saatinden çok daha sonra bitirdiğimiz konserimizin sonunda yanımıza gelen izleyenler bizlere teşekkür ederek her zaman konsere beklediklerini ifade ettiler.\"



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