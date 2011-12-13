-Medeniyetler İttifakı Forumu sona erdi DOHA (A.A) - 13.12.2011 - Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 4. Forumu, bugün yapılan kapanış oturumuyla sona erdi. Konuşmacılar, 3 gün süren forumda konuşulanlar ile gerçek hayatta bunların uygulanabilirliğini tartıştı. Dünyanın dört bir yanından gelen 2500 kişinin katıldığı forumun kapanış oturumuna, Katar Emiresi Şeyha Moza, Medeniyetler İttifakı Katar Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan İbrahim El Muhannadi, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jose Sampaio, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve özel sektör ile gençleri temsil eden bazı yetkililer katıldı. Oturum, foruma katılanların görüşlerini ileten video gösterisiyle başladı. Oturumda konuşulan en önemli konu, forumda ele alınan konuların gerçek hayata nasıl uygulanacağı oldu. Forumun kapanışında konuşan Katar Emiresi Şeyha Moza, bütün dünyanın ve özelde Arap dünyasının büyük değişimler yaşadığını belirterek, "Forumun en önemli özelliği, yaşanan bu hızlı değişimleri saptayıp, bunlara ayak uydurmak. Gençlerin bu foruma verdiği destek çok önemli. Bugüne kadar gençleri tecrübesiz, yardıma muhtaç olarak gördük. Ama bu forumda gördük ki asıl bizim onların desteğine ve yönlendirmesine ihtiyacımız var" dedi. Şeyha Moza, forumda yapılan görüşmelerde önemli olan noktanın, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının gözlenmesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Yunt da kapanış oturumunu yöneten moderatörün, son dönemde önemli siyasi ve ekonomik gelişmelere imza atan Türkiye'nin Medeniyetler İttifakı'na ne gibi katkılar sağlayabileceği sorusuna şu cevabı verdi: "Forumun ana teması çok önemli. Forum, kültür ile kalkınma arasında bağ teşkil etti. Kültürel çeşitlilik, temel olarak ülkelerin karşı karşıya olduğu sorunları çözmekte çok önemli. Birçok engeli bu ittifak sayesinde aşabiliriz. Türkiye'de istikrarlı hükümet var. Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman. Ülkemizi geliştirmek, kalkındırmak için azimle çalışıyoruz. Türkiye'nin bu forumda yer alması son derece önemli." Yunt, ittifakın finansmanının sağlanması gerektiğini belirterek, "Bu çerçevede önemli bir rolümüz oldu. İstanbul'da önümüzdeki yıl finansmanla ilgili bir toplantı yapılacak. Aynı zamanda çeşitlilik ve işin siyasi kısmına dikkat çekmek isterim" diye konuştu. Forumda BM'nin 1000 yıllık kalkınma hedefleriyle, Medeniyetler İttifakı Forumu'nda belirlenen hedefler arasındaki somut bağlantının sağlanmasının önemine dikkati çekildi. Bugüne kadar alınan kararların bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Kapanış oturumunda, özellikle eğitimin önemine işaret edilerek, eğitim ile kalkınma arasındaki olumlu ilişkiye değinildi. Medeniyetler İttifakı Forumu'nun 2013 yılında Avusturya'da yapılmasına karar verildi.