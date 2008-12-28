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Dünya

‘Medeniyetler Çatışması’nın babası öldü

“Medeniyetler Çatışması” tezini dünya gündemine taşıyan ABD’li siyaset bilimcisi Samuel Huntington öldü.

28 Aralık 2008 02:00


“Medeniyetler Çatışması” tezini dünya gündemine taşıyan ABD’li siyaset bilimcisi Samuel Huntington öldü.

81 yaşındaki Samuel Huntington’un hayatını kaybetmesi Harvard Üniversitesi’nin internet sitesinde yapılan açıklamayla duyuruldu. Huntington, üç gün önce Masschusetts eyaletindeki Martha’s Vineyard kasabasında yaşamını yitirdi.
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Harvard’da 2007 yılına kadar ders veren ünlü profesör, kalkınma siyaseti, strateji, askeri politika, demokratikleşme gibi konularda tek başına veya arkadaşlarıyla 17 kitap ve 90 bilimsel makale yazmış veya bunların yayına hazırlanmasına katkıda bulunmuştu.

23 yaşında Harvard’da hoca olan Huntington, 1996 yılında yayınladığı “Medeniyetler çatışması” teziyle uluslararası üne kavuşmuştu. Huntington, aralarında Türkçenin de bulunduğu 39 dile tercüme edilen kitabında, soğuk savaştan sonraki dünyada büyük savaşların, ulus-devletleri değil, medeniyetler arasındaki kültür ve din farklılıklarını karşı karşıya getireceği tezini işliyordu. Kitap, özellikle 11 eylül 2001 saldırılarından sonra ilgi odağı olmuştu.

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