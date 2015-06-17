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Medeniyet Üniversitesi Rektörü'ne göre eşcinsel koronun konserine ev sahipliği yapmak ahlaksızlık!

'Boğaziçi Üniversitesinde ücretsiz gay korosu konseri! Bu rezaletin arkasındaki ahlak düşmanları açıklanmalı!'

17 Haziran 2015 22:17

Medeniyet Üniversitesi'nin Rektörü İhsan Karaman, Boston Eşcinsel Erkek Korosu'na (Boston Gay Men's Chorus) ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi'ni hedef gösterdi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin konseri iptal etmesinin ardından koroya kapılarını açan Boğaziçi Üniversitesi'ni "ahlak düşmanlığı"yla suçlayan Karaman, konseri ise "rezalet" olarak nitelendirdi.

Homofobik ve gerici haberleriyle bilinen Vahdet, Yeni Akit, Yeni Şafak gibi gazetelerin hedef göstermesinin ardından Zorlu PSM'nin kapılarını kapattığı konserin LGBTİ Onur Haftası kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olmasıyla ilgili bir tweet atan Karaman, şu ifadeleri kullandı:

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