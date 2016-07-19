Medeni Yıldırım davasına takipsizlik kararı verildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, kalekol protestosuna müdahale sırasında 19 yaşındaki Medeni Yıldırım'ın öldürülmesi, 8 kişinin de silahla yaralanması olayı ile ilgili olarak Jandarma Özel Harekat tim ve karakol komutanı hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Lice'nin Kayacık Köyü'nde 28 Haziran 2013 günü düzenlenen kalekol protestosu sırasında Medeni Yıldırım vurularak hayatını kaybederken, 8 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili er 23 yaşındaki Adem Çiftçi hakkında, 'Haksız tahrik altında olası kastla adam öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporda Kayacık Karakol Komutanı, silah kullanma emri veren Jandarma Özel Harekat Tim komutanı ve karakolda görevli askerler hakkında soruşturma izni verilmesi istendi.

Lice Kaykamaklığı'nın izin vermesi üzerine iki rütbeli asker hakkında 2013 yılında başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten savcı 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' iddiaları ile suçlanan iki komutan hakkında takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararı

Doğan Haber Ajansı'ndan Felat Bozarslan'ın haberine göre, şüphelilerin olay anında yasadan kaynaklı görevini ifa ettiğini belirten savcı, görev mahali göz önünde bulundurulduğunda Lice'nin terör eylemlerinin yoğun yaşandığı bir coğrafya olduğunu vurguladı. Bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin her an tetikte olmak zorunda olduklarını belirten savcı, kolluk güçlerinin kanun hükmü ve amirin emrini ifa hükmünün şartları çerçevesinde hareket ettiklerini belirtti. Kayacık Karakol Komutanı ve JÖH Tim Komutanı hakkındaki 'Görevi kötüye kullanma' suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten savcı, bu nedenle takipsizlik kararı verildiğini kaydetti.

"Karar hukuka aykırı"

Yaşanan olayda yaralanan Metin Bulut'un avukatı İmran Gökdere, takipsizlik kararına karşı Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Takipsizlik kararının hukuka aykırı olduğunu savunan Gökdere şu ifadeleri kullanıldı:

"Olay yeri incelemesinde karakola yönelik silahlı bir saldırı yapıldığına dair bir tespite rastlanmamıştır. İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporda ateşli silah kullanılmasının hukuka aykırı ve cezai sorumluluk gerektirdiği belirtilmiştir. Raporda yaralananların karakoldan uzaklaşırken, arkaları karakola dönükken ateş edildiği tespiti yapılmıştır" dedi.