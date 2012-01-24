-MEDEF, Türkiye'de iş yapan şirketlerini acil toplantıya çağırdı PARİS (A.A) - 24.01.2012 - Fransa'nın en büyük işverenler örgütü MEDEF, Türkiye'de iş yapan şirketlerinin temsilcilerini acil toplantıya çağırdı. MEDEF temsilcisi Fransız Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'de iş yapan Fransız şirketlerinin yöneticilerinin bir toplantı yaparak durum değerlendirmesinde bulunacaklarını söyledi. Fransa ve Türkiye arasında 2010 yılında ticaret hacmi, 11,7 milyar avro olarak gerçekleşmişti. Fransa, Türkiye'ye 6,3 milyar avro ihracat yaparken, Türkiye'den 5,4 milyar avro civarında ithalatta bulunmuştu. Fransa, Türkiye'de en fazla yatırım yapan yabancı ülkeler sıralamasında 6. sırada yer alıyor.