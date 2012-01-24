T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MEDEF, Türkiye'de iş yapan şirketlerini acil toplantıya çağırdı PARİS (A.A)

24 Ocak 2012 22:17

-MEDEF, Türkiye'de iş yapan şirketlerini acil toplantıya çağırdı PARİS (A.A) - 24.01.2012 - Fransa'nın en büyük işverenler örgütü MEDEF, Türkiye'de iş yapan şirketlerinin temsilcilerini acil toplantıya çağırdı. MEDEF temsilcisi Fransız Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'de iş yapan Fransız şirketlerinin yöneticilerinin bir toplantı yaparak durum değerlendirmesinde bulunacaklarını söyledi. Fransa ve Türkiye arasında 2010 yılında ticaret hacmi, 11,7 milyar avro olarak gerçekleşmişti. Fransa, Türkiye'ye 6,3 milyar avro ihracat yaparken, Türkiye'den 5,4 milyar avro civarında ithalatta bulunmuştu. Fransa, Türkiye'de en fazla yatırım yapan yabancı ülkeler sıralamasında 6. sırada yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24