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Meclis'ten sürpriz tatil kararı

İki gün önce 24 Ağustos'a kadar çalışma kararı alan Meclis tatile girdi

14 Ağustos 2014 09:05

Önceki gün 24 Ağustos'a kadar çalışma kararı alan Meclis, torba tasarının görüşmelerinin yapıldığı bu geceki oturumda sürpriz bir şekilde tatil kararı aldı. Böylece milyonlarca kişinin beklediği tasarının görüşmeleri ekim ayına kaldı.

Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalara hatta kavgalara neden olan 'torba tasarı' ekim ayına kaldı.

Bu geceki oturumda iktidar ve muhalefetin anlaşması üzerine, Genel Kurul sürpriz bir şekilde 1 Ekim'e kadar tatil kararı aldı.

Çalışmalarını bu gece tamamlayacak olan Genel Kurul, danışma kurulu kararıyla 'torba tasarı'nın 5'inci bölümünün tamamlanmasının ardından tatille girdi.

Bu süre zarfında meclis genel kurulu, 28 ağustos'taki cumhurbaşkanı yemini ve yeni kurulacak hükümetin güven oylaması için iki kez olağanüstü toplanacak.

Genel kurul çalışmaları, verilen tatil arasının ardından 'torba tasarı'nın 6'ıncı bölümüyle devam edecek.

Haziran sonunda kapanması gereken Meclis, önceki gün 24 Ağustos'a kadar çalışma kararı almıştı.

Bu, Meclis'in bu yasama döneminde aldığı 3. mesai uzatma kararıydı.

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