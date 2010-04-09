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Meclis'ten satılık köy

CHP'li Öğüt borçları yüzünden satılığa çıkarılan Dereyolu Köyü muhtarıyla birlikte Meclis'te toplantı yaptı

09 Nisan 2010 03:00

T24 -  CHP'li Öğüt borçları yüzünden satılığa çıkarılan Dereyolu Köyü muhtarıyla birlikte Meclis'te toplantı yaptı


CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, 'Borçlarını ödeyemediği için köylerini satmak isteyen'' Dereyolu Köyü muhtarı ve beraberindekilerle basın toplantısı yaptı. Muhtar ve iki köylü basın toplantısı sırasında 'Borcumuzu Ödeyemedik Köyümüzü Satıyoruz'', 'Ardahan Göle İlçesi Dereyolu Köyü Satılık'' 'Satılık Köy'' yazılı pankart açtı. CHP'li Öğüt, Dereyolu Köyü'nde 1985 yılında yapılan kadastro çalışmalarında köylülerin bin yıldır kullandığı arazilerin Hazine'ye yazıldığını, topraksız kalan köylülerin perişan olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanlığı'nın topraklar için hane başına üç bin lira olmak üzere toplam 3 milyon lira kira istediğini anlatan Öğüt, köylülerin bu paraları ödeyemediği için kredi, yeşil kart, doğrudan gelir desteği gibi hizmetlerden yararlanamadığını söyledi. Öğüt, konunun çözümü için 7 yıldır uğraştığını belirterek, bu konuda bir de kanun teklifi verdiğini hatırlattı.

Köy Muhtarı Ekrem Işık da bin yıldır kullandıkları topraklarının Hazine'ye kaydedilmesi sonucu mağdur olduklarını, 350 haneli köyün göçler yüzünden 81 haneye düştüğünü ifade etti. Işık, 'Çözüm bulunmazsa, Meclis'in önünde kendimizi yakacağız'' dedi. 



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