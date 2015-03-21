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Meclis'ten geçen yeni düzenlemeyle retweet yapanlara da ceza kapıda!

Kabul edilen torba yasa maddesine göre Başbakanlık kararıyla internet yasaklanabilecek

21 Mart 2015 10:58

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa önerisinin maddesine göre, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçeleriyle Başbakanlık veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından internetteki içeriklerin çıkarılması ya da erişimin engellenmesine karar verilebilecek. Suç unsuru olarak nitelendirilecek içerikleri Twitter’da retweet yapanlar ve Facebook’ta paylaşanlara ceza verilecek.

yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başbakanlık veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine TİB tarafından internet ortamıda yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Karar, başkanlık tarafından derhal erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilecek. İçerik çıkartılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren 4 saat içinde yerine getirilecek. Bu karar, başkanlık tarafından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak. Verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek. Ancak teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Suça konu inernet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkanlık tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hakim kararı üzerine adli mercilere verilecek.

 

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