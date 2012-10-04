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Meclis'teki tezkere görüşmesinden torpil çıktı!

AKP'li Muhammed Murtaza'dan Milli Eğitim Bakanı Dinçer'den torpil istedi

04 Ekim 2012 22:33

TBMM Genel Kurulu'nda Suriye tezkeresinin konuşulduğu sırada, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş'in Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den istediği torpil objektiflere yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanı Dinçer torpil notunu okurken görüntülendi.

AK Partili Yetiş’in Bakan Dinçer’den isteği şöyle:

“Sayın Bakanım, daha önce uzun süre yöneticilik yapan halen Adıyaman Ticaret Meslek Lisesinde öğretmen olarak çalışan Yakup A.’nın Kahire eğitim ataşesi olarak değerlendirilmesi hususunda; hürmetlerimizi arz ederim. Saygılarımla.”

 

ETİKETLER

MeclistezkeregörüşmetorpilAK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed MurtazaMilli Eğitim Bakanı Dinçer

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