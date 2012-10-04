Meclis'teki tezkere görüşmesinden torpil çıktı!

TBMM Genel Kurulu'nda Suriye tezkeresinin konuşulduğu sırada, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş'in Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den istediği torpil objektiflere yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanı Dinçer torpil notunu okurken görüntülendi.

AK Partili Yetiş’in Bakan Dinçer’den isteği şöyle:

“Sayın Bakanım, daha önce uzun süre yöneticilik yapan halen Adıyaman Ticaret Meslek Lisesinde öğretmen olarak çalışan Yakup A.’nın Kahire eğitim ataşesi olarak değerlendirilmesi hususunda; hürmetlerimizi arz ederim. Saygılarımla.”