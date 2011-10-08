Meclis'teki protokol sırası değişti

T24 - Askeri taburun kaldırılması için düzenleme yapan TBMM Başkanlığı, bu kez askerlerin Meclis’e giriş ve çıkışlarını rutbelerine göre ayırarak protokol sırasını değiştirdi. Buna göre, daha önce orgeneral ve oramirallerle birlikte giriş ve çıkış yapan “korgeneraller-koramiraller, tümgeneraller-tümamiraller, tuğgeneraller-tuğamiraller” artık valiler ve belediye başkanlarından sonra yer alacak.







TBMM Başkanlığı, 12 Ekim’de gerçekleştireceği toplantısında “Hizmete Özel” olan ve kamuoyuna açıklanmayan “Güvenlik Yönetmeliği” değişikliğini karara bağlayacak. Yapılan değişikliğe göre, yönetmeliğin, “TBMM’de kapılardan giriş ve çıkışlara ilişkin genel hükümler” başlıklı 10. maddesindeki ek-9 protokolü, askerler açısından rutbelerine göre sıralanacak.

Diyanet'İn arkasında



Yeni yapılan düzenlemeye göre orgeneraller ve oramiraller yine sözkonusu protokolün ilk sırasında yer alacaklar, ancak diğer rutbelerdeki general ve amiraller ise rutbelerine göre ek-9 protokolünde kendilerine verilen sıralamaya göre hareket edecekler. Buna göre korgeneral ve koramiraller ek-9 protokolünde 18. sırada, “tümgeneraller-tümamiraller” 28. sırada ve “tuğgeneraller-tuğamiraller” de 29. sırada yer alacak. Böylece, korgeneraller ve koramiraller valiler ve belediye başkanlarının ardından, tümgeneral-tümamiral ve tuğgeneral ve tuğamiraller de Diyanet İşleri Başkanı, RTÜK Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, AB Genel Sekreteri’nden sonra listede yer alacak.



TBMM’de milletvekilleri odaları başta olmak üzere çalışma odalarının güvenliği için yeni bir uygulama başladı. Odalarda eşyaların kaybolduğu, dinleme cihazları yerleştirildiği iddialarını dikkat alan TBMM Başkanlığı, bundan sonra “imza karşılığı anahtar” uygulamasına geçecek.

İŞTE O LİSTE

İşte generalleri rutbelerine göre sınıflandıran ek-9 listesinin son hali:

1- Orgeneral, oramiraller,

2- YÖK Başkanı,

3- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı,

4- Türkiye Barolar Birliği Başkanı,

5- Danıştay Başsavcısı,

6- Anayasa Mahkemesi Başkanvekili,

7- Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,

8- HSYK Başkanvekili,

9- YSK Başkanı,

10- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı,

11- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

12- Başbakanlık Müsteşarı,

13- DDK Başkanı,

14- İl valileri,

15- Üniversite rektörleri,

16- Ankara Garnizon Komutanı,

17- Büyükşehir belediye başkanları,

18- Korgeneraller, koramiraller,

19- MGK Genel Sekreteri,

20- Bakanlık Müsteşarları,

21- AB Genel Sekreteri,

22- Başbakanlık ve bakanlıkları bağlı müsteşarlıklar,

23- Emniyet Genel Müdürü,

24- Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı,

25- RTÜK Başkanı,

26- Diyanet İşleri Başkanı,

27- YDK Başkanı,

28- Tumgeneraller, tümamiraller,

29- Tuğeneraller, tuğamiraller.