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Meclis'teki kuyruğun nedeni belli oldu

Parfüm kokularının, patlayıcı taraması yapan dedektör köpek Max'i rahatsız ettiği belirtildi

20 Şubat 2018 15:22

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı grup toplantılarında milletvekillerinin ön sıralardan “yer kapma” yarışı her hafta farklı bir boyut kazanıyor. Her hafta AKP grubunun toplandığı TBMM Senato Salonu’na erkenden gelerek önceden yer tutan milletvekilleri, önceden salona girmenin yasaklanmasından dolayı bugünkü grup toplantısı öncesi uzun kuyruklar oluşturdu.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberi şöyle:

Öyle ki hava aydınlanınca hızla Meclis’e gelip saat 07.10’dan itibaren Senato Salonu’nun kapısında bekleyen danışmanlar görüldü. Bir gün öncesinden yaşanan gelişmeler bu manzaraya açıklık getirdi.

Bazı danışmanlar pazartesiden itibaren salona girip ajanda veya dosya bırakarak yer tutuyordu. AKP yönetimi, salondaki temizlik işleri ve güvenlik nedeniyle bunu yasakladı.

Danışmanların mesai saatinin başlangıcında salonda gelerek yer ayırması da sorun oldu. Meclis Emniyet Müdürlüğü, daha önce de yaşanan erken girişlere itiraz etti. Temizlikten hemen sonra, ancak güvenlik kontrolünden önce salona giren danışmanların parfüm kokularının, patlayıcı taraması yapan dedektör köpek Max’i rahatsız ettiği anlaşıldı.

Uzman polisler, parfüm kalıntısının Max’in çalışmasını olumsuz etkilediğini anlayınca kontrolden önce girişleri engellediler. Bu soruna çözüm arayan danışmanlar, önce AKP Grup Yönetimi’ne “kura çekilmesini” önerdiler. Bu talep yönetimden kabul görmeyince, milletvekillerine ön sıralardan başlayarak en iyi yeri tutmak isteyen danışmanların erken saatte Meclis’e gelip kuyruğa girmelerinden başka yol kalmadı.

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