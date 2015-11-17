Meclis'teki ilk yemini Başbakan Davutoğlu edecek

Milletvekilleri bugün yemin ederek görevlerine başlayacak. Meclis'te bugün bir ilk yaşanacak ve ilk yemini Başbakan Ahmet Davutoğlu edecek.

1 Kasım seçimlerinin ardından oluşan TBMM bugün açılıyor. 'En yaşlı üye' sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın geçici TBMM Başkanlığı'nı üstleneceği açılış töreninde, milletvekilleri yemin ederek resmen görevlerine başlayacaklar.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp’in haberine göre, TBMM'nin seçim sonrası yeni dönem için açılışlarında yemin törenleri illerin alfabetik sıralamasına göre gerçekleştiriliyor. Ancak TBMM'de bugün 15.00'de başlayacak yemin töreninde de bir ilk yaşanacak. İlk yemini Konya'dan milletvekili seçilen ve normal uygulamada Konya'nın alfabedeki yeri nedeniyle törenin ortalarında yemin sırası gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu edecek.

Bunun nedeni, Türkiye'de 1 Kasım seçimleri öncesinde ilk kez kurulmuş olan Anayasal Seçim hükümeti. Anayasa uyarınca, seçim hükümetinin görevi TBMM'nin seçim sonrasındaki ilk toplantısı ile sona eriyor. Davutoğlu da, bu yüzden milletvekili olarak ilk yemini ederek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkacak.

Seçim hükümetinin Başbakanlığı görevini yürüten Davutoğlu, yeni hükümeti kurma görevini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni hükümet kurulana kadar Davutoğlu'ndan göreve devam etmesini istemesi bekleniyor. Böylece Türkiye'nin yaşadığı bir ilk olan seçim hükümetinin, TBMM yemin töreni ile sona ermesine rağmen hükümette herhangi bir boşluk yaşanmamış olacak.