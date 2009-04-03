Meclis’teki dokunulmazlık dosyası 344’e ulaştı

TBMM'ye, 6 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren 4 yeni Başbakanlık Tezkeresi daha sunuldu.



DTP Mardin Milletvekili Emine Ayna, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Van Milletvekili Özdal Üçer, Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.



Bu dosyalarla birlikte TBMM'ye gelen toplam dokunulmazlık dosyası sayısı 344'e ulaştı. Bu dosyalardan 75'i hakkında daha önce "dokunulmazlığın kaldırılmasının dönem sonuna ertelenmesine" karar verilmişti. 76 dosya için oluşturulan hazırlık komisyonları çalışmalarını sürdürürken, geri kalan 193 dosya için ise henüz işlem yapılmadı.

