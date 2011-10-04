Meclis'teki askeri tabur kaldırılıyor



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



TBMM’de tartışmalardan inmeyen "tabur"un kaldırılması için ilk somut adım atıldı. TBMM Cemil Çiçek, AKP’li Meclis Başkanvekilleri Sadık Yakut ve Mehmet Sağlam'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan “TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu" teklifinde, taburun 2015 yılına kadar kaldırılması öngörülüyor.



Halen yürürlükte olan Teşkilat Yasası’nda Genelkurmay Başkanlığı tarafından askeri birlik ve içişleri bakanlığı tarafından kuvvet tahsil edileceği hükmü var. Askeri birliğin tüm ihtiyaçları Meclis tarafından karşılanıyor.



Teklife göre Başkanlığın sorumluluğuna tahsis edilmiş, bütün bina, tesis, eklenti ve arazinin emniyeti ve diğer kolluk hizmetleri Başkanın emrinde Güvenlik Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek. Askeri birliğin ise ancak ihtiyaç halinde çağrılacağına dikkat çekilen teklifin ilgili maddesi şöyle: Başkanın talebi üzerine TBMM’de düzenlenen resmi tören ve karşılamalar için Cumhurbaşkanlığı muhafız alay komutanlığından yeteri kadar askeri personel temin edilir. TBMM’de görev yaptığı sürece askeri personel başkanın emrinde görev yapar”



TBMM’deki ‘taburu’ kaldıran madde yasalaştığı takdirde Meclis başkanı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan törenler için birlik çağırabilecek.



TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu Teklifi’nde tabur kaldırılırken özel güvenlik oluşturulmasının yolu açılıyor. Buna göre Meclis Başkanlığı'nın sorumluluğuna tahsis edilmiş; bütün bina, tesis, eklenti ve arazinin emniyeti ve diğer kolluk hizmetleri Başkan'ın emrinde Güvenlik Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.



Güvenlik Müdürlüğü personelinin mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, çalışma usul ve esasları Başkanlık Divanı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.



Teklifle ‘norm kadro’ uygulamasına geçilecek. Buna göre teklifin kanunlaşmasının ardından 3 ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanlara, yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlara yüzde 20, 3 yıldan çok 6 yıldan az kalanlara yüzde 30, 6 yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 40 oranında fazla ödenecek.





