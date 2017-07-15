Meclis'teki "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" sergisi açılışına Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de katıldı

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki etkinlikler erken başladı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ile Anadolu Ajansı özel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" sergisini ziyaret edenler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da yer aldı. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özgel ve bazı CHP'li milletvekilleri de eşlik etti. Sergi açılında MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.

Sergi açılışına eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ta katıldı.

Kahraman sergi öncesi yaptığı açılış konuşmasında "Bu direniş topyekûn milletimizindir" dedi. Konuşmanın ardından sergideki fotoğraflar tek tek gezildi.

Sergiye yabancı elçiliklerden de katılım oldu.

Meclis'teki anma etkinlikleri 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan sabaha kadar devam edecek.

Sergideki fotoğraflardan bazıları şunlar: