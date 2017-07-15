T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meclis'teki "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" sergisi açılışına Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de katıldı

Anma etkinlikleri gün boyu devam edecek

Fotoğraf: Hülya Karabağlı

15 Temmuz 2017 15:25

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki etkinlikler erken başladı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ile Anadolu Ajansı özel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" sergisini ziyaret edenler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da yer aldı. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özgel ve bazı CHP'li milletvekilleri de eşlik etti. Sergi açılında MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.

Sergi açılışına eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ta katıldı.

Kahraman sergi öncesi yaptığı açılış konuşmasında "Bu direniş topyekûn milletimizindir" dedi. Konuşmanın ardından sergideki fotoğraflar tek tek gezildi.

Sergiye yabancı elçiliklerden de katılım oldu.

Meclis'teki anma etkinlikleri 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan sabaha kadar devam edecek.

Sergideki fotoğraflardan bazıları şunlar:

ETİKETLER

15 Temmuz darbe girişimiTBMMmeclisaçılışsergi açılış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24