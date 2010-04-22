Meclis'te yine kavga çıktı

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Genel Kurul, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı. Yakut, MHP'nin Meclis araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin 2 önergesi ile CHP'nin Ermenistan ile imzalanan protokollerin değerlendirileceği bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesini okuttu.

Madencilik Araştırması Komisyonunun Kanada'ya gitmesine ilişkin yazı da Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

MHP, Danışma Kurulunun toplanamaması üzerine, şehit yakınları ve gazi yakınlarının sorunlarının araştırılmasına ilişkin önergenin bugün görüşülmesi önerisini Genel Kurula getirdi.

Önerinin lehinde söz alan MHP İzmir Milletvekili Erdal Sipahi, 2002'ye kadar bitme noktasına gelen terörün, Ak Parti iktidarıyla artmaya başladığını öne sürdü. Ak Parti iktidarında şehit sayısının 17, terör olaylarının da 10 kat arttığını ileri süren Sipahi, şehit yakınları ve gazilerin işe yerleştirilmesi konusunda iktidarın neler yaptığını sordu.

MHP'nin, ilgili teklif ve tasarılarda, şehit yakınları ve gaziler lehinde verdiği önergelerin komisyon ve Genel Kurulda, Ak Parti tarafından reddedildiğini ifade eden Sipahi, önerilerinin kabul edilmesini istedi.

Önerinin aleyhinde söz alan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, Ak Parti'nin hep, şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. Şehit yakınları ve gazilerle ilgili yaptıkları düzenlemeleri anlatan Gönül, onlara emekli ikramiyesi, konut hakkı, faizsiz kredi verilmesi, iş temini gibi konularda kolaylıklar sağlandığını belirtti.



'KİMİN MALINI KİMDEN SAKLIYORSUNUZ?'



Öneri lehinde söz alan Kamer Genç de “Bu devlet hepimizin, herkesle görüşerek sorunları çözmeliyiz; zıtlaşarak, birbirimizi düşman görerek bir yere varamayız” dedi. Genç, iktidara gelen çoğunluk partilerinin hep azınlığı ezmeye çalıştığını ileri sürerek, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, dün kendisine uyarı cezası vermesini eleştirdi. Genç, kendisi tek olduğu için Ak Parti'nin “üzerine geldiğini” öne sürdü.



“Bütün hesabı beni burada yok etmek. Ey Antalya halkı, size söylüyorum. Siz çok soylusunuz. Gönderdiğiniz bu kişi buraya yakışmıyor. Bir makama gelmek için birinin talimatını bekleyen bu kişiyi, buraya göndermeyin” diyen Genç, Meclis Başkanı Şahin'i eleştirdi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt dışına yaptığı gezileri gündeme getiren Genç, gezilere katılan milletvekillerinin, maaşlarının 3 katı kadar harcırah aldığını iddia etti.

Genç, Başbakan Erdoğan başta olmak üzere bakanların yurt dışına kaç kez gittiğini ve ne kadar harcırah aldığına ilişkin soru önergesi verdiğini, ancak yanıt alamadığını ifade ederek, “Niye cevap vermiyorsunuz? Kimin malını kimden saklıyorsunuz? Hiç mi utanma yok sizde? Bu uçakların paraları nerelerden ödeniyor? Abdullah Gül, yurt dışına gittiği için bir seferde 500 bin dolar harcırah alıyor. Bunu örtülü ödenekten alıyor” diye konuştu.



AKP’Lİ DANİŞ, GENÇ'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ



Ak Parti sıralarından atılan laflara, Genç, “Benim sözümü kesmeyin. Benimle konuşmak istiyorsanız, televizyona çıkalım, orada bütün pisliklerinizi yüzünüze vurayım. Bu ülkenin şehit yakınları, gazileri açlıktan ölüyor, siz sefa içerisinde yaşıyorsunuz” diye karşılık verdi.



AKP'liler, Genç'in bu sözlerine tepki gösterirken, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sadık Yakut da Genç'i sık sık uyardı.

Bu sırada, CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile Ak Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli oturdukları yerde tartışmaya başladı.

Karşılıklı laf atmalar nedeniyle TBMM Başkanvekili Yakut, birleşime ara verdi. Tartışmalar ve laf atmalar verilen arada da devam etti.

Ak Parti'li Daniş, Genç'in üzerine yürüdü. Daniş'i, araya giren milletvekilleri engelledi. Daniş, kendisini engelleyen MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ile de tartıştı. Bu sırada Durmuş, Daniş'in boğazını sıktı. Daniş'in milletvekillerince engellendiği sırada yumruk darbesi aldığı görüldü.

Daniş, Ak Parti'li milletvekillerince arka sıralara götürüldükten sonra, “Kamer Genç, görüşeceğiz...” diye bağırdı. Genç'in kendisine yanıt vermesi üzerine, Daniş, Genç'in üzerine koşmaya başladı, ancak Ak Parti Uşak Milletvekil Nuri Uslu tarafından durduruldu.

Genç, stenograflardan, Ak Parti'li milletvekillerinin kendisine yönelik sözlerin tutanaklara geçirilmesini istedi. MHP'li milletvekilleri yatıştırmak için Genç'i kendi sıralarında oturttu.

Genel Kurulda, verilen aradan sonra CHP'nin grup önerisinin görüşülmesine başlandı.