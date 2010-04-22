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Meclis'te yine kavga çıktı

Meclis'te yine kavga çıktı. AK Partililer, Kamer Genç'in konuşması sırasında üzerine yürüdü.

22 Nisan 2010 03:00



T24-  TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşimi tartışmayla başladı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'in üzerine yürürken, MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, Daniş'in boğazını sıktı.

 Genel Kurul, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı. Yakut, MHP'nin Meclis araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin 2  önergesi ile CHP'nin Ermenistan ile imzalanan protokollerin değerlendirileceği  bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesini okuttu.

 Madencilik Araştırması Komisyonunun Kanada'ya gitmesine ilişkin yazı da  Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

MHP, Danışma Kurulunun toplanamaması üzerine, şehit yakınları ve gazi  yakınlarının sorunlarının araştırılmasına ilişkin önergenin bugün görüşülmesi  önerisini Genel Kurula getirdi.

 Önerinin lehinde söz alan MHP İzmir Milletvekili Erdal Sipahi, 2002'ye  kadar bitme noktasına gelen terörün, Ak Parti iktidarıyla artmaya başladığını öne  sürdü. Ak Parti iktidarında şehit sayısının 17, terör olaylarının da 10 kat  arttığını ileri süren Sipahi, şehit yakınları ve gazilerin işe yerleştirilmesi  konusunda iktidarın neler yaptığını sordu.

MHP'nin, ilgili teklif ve tasarılarda, şehit yakınları ve gaziler lehinde  verdiği önergelerin komisyon ve Genel Kurulda, Ak Parti tarafından reddedildiğini  ifade eden Sipahi, önerilerinin kabul edilmesini istedi.

 Önerinin aleyhinde söz alan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel  Gönül, Ak Parti'nin hep, şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ve olmaya  devam edeceğini söyledi. Şehit yakınları ve gazilerle ilgili yaptıkları  düzenlemeleri anlatan Gönül, onlara emekli ikramiyesi, konut hakkı, faizsiz kredi  verilmesi, iş temini gibi konularda kolaylıklar sağlandığını belirtti.

 
'KİMİN MALINI KİMDEN SAKLIYORSUNUZ?'

 
Öneri lehinde söz alan Kamer Genç de “Bu devlet hepimizin, herkesle  görüşerek sorunları çözmeliyiz; zıtlaşarak, birbirimizi düşman görerek bir yere  varamayız” dedi. Genç, iktidara gelen çoğunluk partilerinin hep azınlığı ezmeye  çalıştığını ileri sürerek, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, dün kendisine uyarı  cezası vermesini eleştirdi. Genç, kendisi tek olduğu için Ak Parti'nin “üzerine  geldiğini” öne sürdü.

 
“Bütün hesabı beni burada yok etmek. Ey Antalya halkı, size söylüyorum.  Siz çok soylusunuz. Gönderdiğiniz bu kişi buraya yakışmıyor. Bir makama gelmek  için birinin talimatını bekleyen bu kişiyi, buraya göndermeyin” diyen Genç,  Meclis Başkanı Şahin'i eleştirdi.

 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt  dışına yaptığı gezileri gündeme getiren Genç, gezilere katılan  milletvekillerinin, maaşlarının 3 katı kadar harcırah aldığını iddia etti.

 Genç, Başbakan Erdoğan başta olmak üzere bakanların yurt dışına kaç kez  gittiğini ve ne kadar harcırah aldığına ilişkin soru önergesi verdiğini, ancak  yanıt alamadığını ifade ederek, “Niye cevap vermiyorsunuz? Kimin malını kimden  saklıyorsunuz? Hiç mi utanma yok sizde? Bu uçakların paraları nerelerden  ödeniyor? Abdullah Gül, yurt dışına gittiği için bir seferde 500 bin dolar  harcırah alıyor. Bunu örtülü ödenekten alıyor” diye konuştu.


AKP’Lİ DANİŞ, GENÇ'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ


Ak Parti sıralarından atılan laflara, Genç, “Benim sözümü kesmeyin.  Benimle konuşmak istiyorsanız, televizyona çıkalım, orada bütün pisliklerinizi  yüzünüze vurayım. Bu ülkenin şehit yakınları, gazileri açlıktan ölüyor, siz sefa  içerisinde yaşıyorsunuz” diye karşılık verdi.


AKP'liler, Genç'in bu sözlerine tepki gösterirken, birleşimi yöneten  TBMM Başkanvekili Sadık Yakut da Genç'i sık sık uyardı.

 Bu sırada, CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile Ak Parti Grup  Başkanvekili Nurettin Canikli oturdukları yerde tartışmaya başladı.

 Karşılıklı laf atmalar nedeniyle TBMM Başkanvekili Yakut, birleşime ara  verdi. Tartışmalar ve laf atmalar verilen arada da devam etti.

 Ak Parti'li Daniş, Genç'in üzerine yürüdü. Daniş'i, araya giren  milletvekilleri engelledi. Daniş, kendisini engelleyen MHP Kırıkkale Milletvekili  Osman Durmuş ile de tartıştı. Bu sırada Durmuş, Daniş'in boğazını sıktı. Daniş'in  milletvekillerince engellendiği sırada yumruk darbesi aldığı görüldü.

 Daniş, Ak Parti'li milletvekillerince arka sıralara götürüldükten sonra,  “Kamer Genç, görüşeceğiz...” diye bağırdı. Genç'in kendisine yanıt vermesi  üzerine, Daniş, Genç'in üzerine koşmaya başladı, ancak Ak Parti Uşak Milletvekil  Nuri Uslu tarafından durduruldu.

 Genç, stenograflardan, Ak Parti'li milletvekillerinin kendisine yönelik  sözlerin tutanaklara geçirilmesini istedi. MHP'li milletvekilleri yatıştırmak  için Genç'i kendi sıralarında oturttu.

 Genel Kurulda, verilen aradan sonra CHP'nin grup önerisinin görüşülmesine  başlandı.

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