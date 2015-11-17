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Dünya

Mecliste yine göz yaşartıcı gaz kullandılar: 2 gözaltı

Muhalefet milletvekili hastanelik oldu

17 Kasım 2015 17:14

Kosova Meclisi’nde 2016 Bütçe görüşmeleri esnasında muhalefet milletvekilleri yine genel kurulda göz yaşartıcı gaz kullandı.

DHA’nın haberine göre, Milletvekilleri ve basın mensupları gazdan etkilenirken, Başbakan ve bazı bakanların önünde meclis güvenliği ile muhalefet milletvekilleri arasında arbede çıktı. Milletvekilleri hazırda bulunan gaz maskelerini kullandı ve meclis koridorlarında kısa süreli panik yaşandı. Bu esnada birkaç milletvekili fenalaştı.Olaylar üzerine Meclis oturumuna ara verildi. Muhalefetin tepkisine ve engellemelerine rağmen Kosova 2016 Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı.

 

2 milletvekili gözaltına alındı

 

Priştine ’de Meclis önünde toplanan muhalefet partisi destekçileri ile polis arasında arbede yaşandı ve ortalık savaş alanına döndü. Meclis camları kırıldı ve bazı resmi plakalı araçlar kundaklandı. Meclis camlarına boyalı su ve taşlarla saldıran protestocular polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Çıkan arbedede yaralılar ve gözaltına alınanlar oldu. Bu esnada 2 milletvekili de gözaltına alındı.

Olaylar üzerine Kosova Meclisi’nde iktidardaki vekiller Mecliste bir salonda toplanarak 10 dakika içerisinde 2016 Kosova Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladı. Ayrıca bugün Kosova’ya günü birlik ziyaret için Ürdün Kralı II. Abdullah’nın Priştine’ye varması bekleniyor.

 

Muhalefet milletvekili hastanelik oldu

 

Kosova Meclisi’nde yaşanan arbede sonucu salonun girişindeki güvenlik görevlilerine gaz atan muhalefet milletvekili, Albulena Haciyuyu, partili arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

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