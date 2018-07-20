Meclis'te yer problemi: Erken gelen oturuyor; lokanta dahi makam odası yapılıyor

Yeni sistemde milletvekili sayısının 600'e çıkarılması ve 5 partinin grup kurması TBMM'de yer problemini doğurdu. Bazı isimlerin hâlâ odasının olmadı belirtilirken Meclis lokantasının dahi makam odası yapıldığı bilgisi aktarıldı. Meclis'te erken gelen vekillerin oturabildiğini diğerlerinin ise ayakta kaldığı ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre ilk sıkıntı, milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılması nedeniyle eski vekil sayısına göre dizayn edilen halkla ilişkiler binası ile ana binada yaşanıyor. 470 milletvekili odası ile 16 ihtisas komisyonu salonu ve 10 uluslararası komisyon başkanlığının yer aldığı yeni halkla ilişkiler binasında, yeni vekillere yer açılması için arayış başladı.

Daha önce bakanların parlamentodan atanması nedeniyle vekillerle ilgili oda sıkıntısı yaşanmıyordu. Ancak hem bakanların dışarıdan atanması hem de milletvekili sayısının artması nedeniyle yeni oda oluşturulabilmesi için komisyon başkanlıklarına ayrılan geniş odaların bazılarının bölünmesi, bazı salonların da hem komisyon toplantıları hem de başkanlara makam odası olarak kullanılması formülü bulundu.

Ancak yeni yasama yılına kadar bitirilmesi planlanan tadilatın halen sürmesi nedeniyle 100’e yakın milletvekiline şimdiye kadar oda verilemedi. Bazı uluslararası komisyon başkanlıklarının ana binaya taşınması için personele hizmet veren lokanta da kapatıldı. Lokanta, bölümlere ayrılarak uluslararası komisyon başkanları için makam odasına çevriliyor.

Yerde oturdular

TBMM Genel Kurulu’nda da milletvekillerinin oturacakları koltuk sayısı konusunda sıkıntı yaşanıyor. Yeni vekiller için genel kurul salonuna ek koltuklar yerleştirilecek. Ancak yerleştirme işleminin de Meclis’in tatile girmesinin ardından yapılması bekleniyor. Özellikle milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreninde Genel Kurul’a katılımın fazla olması nedeniyle bazı vekillerin, koltuk olmadığı için salonun arkasında yerde oturduğu belirtiliyor. 24 Haziran seçimlerinde Meclis’e 5 partinin girmesi de oda ihtiyacını artırdı. 4 gruba ek olarak İyi Parti’ye de grup başkanvekilleri, grup başkanı ve grup bürosu için bazı odalar boşaltılarak yer tahsisi yapıldı.