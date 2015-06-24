Meclis’te yeminler böyle edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 25. Dönem 1. Yasama Yılı Açılışı ile 25. Dönem Milletvekilleri Ant İçme Töreni saat 15.00'te başladı. Birleşimi en yaşlı üye sıfatıyla Geçici Meclis Başkanı olan Deniz Baykal, yönetti. Yemin törenine Bakanlar Kurulu üyeleri ile AKP, CHP, MHP ve HDP'nin Genel Başkanları da katıldı. Yemin törenine Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, Merve Kavakçı'nın kardeşi Ravza Kavakçı ve Leyla Zana dikkat çekti.

Geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal'ın açılış konuşmasının ardından milletvekillerinin yemin töreni başladı. Yaptığı açılış konuşmasında Baykal'ın "Geçici genel başkanınız olarak ilk andı ben içiyorum." demesi üzerine Meclis Genel Kurulu'nda gülüşmeler oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara milletvekillerinin yemin töreni için Atatürk için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından TBMM’den ayrıldı.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, geçici katip üye sıfatıyla TBMM Başkanlık Divanı'nda görev aldı. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, yemin sırasında namusum ve şerefim üzerine derken sol yumruğunu sıkıp havaya kaldırdı, sağ elini ise kalbinin üzerine koydu.

Baykal konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sayın Cumhurbaşkanı' diye hitap etti. Baykal konuşmasının ardından milletvekili yeminini etti.

Genel Kurul'da ilk yemini AKP Bursa Milletvekili engelli Bennur Karaburun yaptı. Karaburun'un kürsüye gelmesi için rampa hazırlandı. Karaburun'un yemin etmesinin ardından rampa görevliler tarafından kürsünün önünde alındı. Daha sonra 25. dönem milletvekilleri sırayla yemin etmeye başladı.

Milletvekillerinin ettiği yemin metni:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Konuşması sonrasında ilk yemini Geçici Başkan sıfatıyla Deniz Baykal yaptı.

Milletvekilleri de Adana ilinden yemin etmeye başladı.

HDP'li 3 milletvekili bugün yemin etmedi

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın kayınpederinin vefatı, HDP Adana Milletvekili Rıdvan Turan geçirdiği operasyon ve HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın annesinin ve kız kardeşinin geçirdiği trafik kazası dolayısıyla yemin törenine katılamadıkları öğrenildi. HDP'li milletvekillerinin katıldıkları ilk Genel Kurul oturumunda yemin ederek yasama faaliyetlerine başlayacakları belirtildi.

CHP'den de iki kişi bugün yemin edemedi

CHP'li Haluk Koç ve Gülsüm Bilgehan yurtdışında oldukları için yemin edemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal karşıladı

Yemin törenine Bakanlar Kurulu üyeleri ile AKP, CHP, MHP ve HDP'nin Genel Başkanları da katıldı. Milletvekilleri yemin töreni öncesi birbirleriyle kucaklaştı ve tebrik etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tokalaşmadı. Başbakan Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu Genel Kurul'a aynı anda girdi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da Bahçeli başta olmak üzere HDP'lileri tebrik etti. Törene yabancı misyon temsilcileri ile bazı yüksek yargının temsilcileri katıldı. Genelkurmay'dan törene kimse katılmazken, basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca yemin etme törenini milletvekillerinin aileleri de izledi.

Başbakan Davutoğlu yemin etti

TBMM’nin 25. döneminde milletvekili yemini sırası Konya’ya geldiğinde AKP'li milletvekillerinin alkışları eşliğinde kürsüye gelen AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, milletvekilli yeminini etti.

En ilginç yemin CHP'li vekilden geldi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, yemin sırasında namusum ve şerefim üzerine derken sol yumruğunu sıkıp havaya kaldırdı, sağ elini ise kalbinin üzerine koydu.

Kılıçdaroğlu yemin etti

25. dönem yemin töreninde sıra İzmir milletvekillerine geldiğinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye gelerek yemin etti. Kılıçdaroğlu, kürsüye CHP’li milletvekillerinin alkışları eşliğinde çıktı. Kılıçdaroğlu’nun ardından Tuncay Özkan ve Meclis’in ilk Roman milletvekili Özcan Purçu da yemin etti.