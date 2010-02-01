Meclis’te yasak aşk skandalı

Meclis’in bekâr sekreteri doğum yaptı, ortalık karıştı. Çünkü iddialara göre, işçiyken sekreter olan kadın, evli bir bürokratla aşk yaşıyordu. Başkent bu dedikoduyla çalkalandı



Başkenti karıştıran ‘Meclis’te yasak aşk’ iddiasını gündeme getiren isim Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu. Evli ve 2 çocuklu üst düzey bürokratın, yıllardır ilişki yaşadığı sekreterinin doğum yaptığını ve bebeğin bürokrattan olduğunun iddia edildiğini belirten Eyüboğlu’nun yazısı özetle şöyle:



Önce asistanı yaptı: TBMM’de üst düzey bir bürokrat olarak görev yapan birinin yıllar önceki görev yeri bakanlıklardan biriydi. ‘Müsteşar yardımcısı’ olarak görev yapıyordu. Söz konusu güzel kadın da o bakanlıkta ‘işçi’ olarak çalışıyordu. Müsteşar yardımcısı, genç kadındaki cevheri keşfetti ve asistanı yaptı. Müsteşar Yardımcısı’na sonra Allah, ‘Yürü ya kulum’ dedi. Bülent Arınç’ın başkan olduğu dönemde TBMM’ye geçti, Köksal Toptan döneminde de halen bulunduğu göreve terfi etti.



Muhalefet sordu: Bürokratımız TBMM’ye geçer geçmez, asistanını yanına aldı. Zamanla onu sekreteri yaptı. Kadının, bakanlıkta ‘işçi’yken önce asistan, ardından da TBMM’de sekreter yapılması muhalefet milletvekillerini rahatsız etti. Hatta CHP milletvekillerinden biri TBMM’ye ‘Ne iş?’ diye yazılı bir soru önergesi verdi. Ulaştığım bir ‘son dakika’ bilgisi var ki önemli. 20 gün önce dünyaya gelen bebeğin nüfus kağıdı çıktı. ‘Baba’ hanesinde kuşkulanan adamın değil, başka birinin adı yazılı. Üstelik ‘anne’ ile ‘baba’nın soyadı da aynı.”



Üyelere ihbar mektubu gelmiş



Yazının ardından TBMM kulisleri de çalkalanmaya başladı. Bir önce doğum olayını anlatan imzasız bir mektubun, TBMM Başkanlık Divanı’nın tüm üyelerine de gönderildiği, Başkan’a hitaben yazılan mektubun resmi bir işleme tabi tutulmadığı ve divan üyelerinin de, “İddiaları vahim olarak nitelendiriyoruz ama yine de resmen Divan toplantısı gündemine getiremeyiz” görüşünü seslendirdikleri öğrenildi.



Önce 4C, sonra kadrolu yaptı



İhbar mektubunda, üst düzey bürokratın doğum yapan sekreterini bir bakanlıktan TBMM’ye getirerek önce 4C statüsünde, sonra da kadrolu olarak çalıştırdığı, sekreterin 4 aydır işe gelmediği, kanser hastası olduğu veya doğum yaptığı iddialarının bulunduğu ancak bunların belgelenmediği bilgilerine yer verildiği belirtiliyor.