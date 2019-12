Meclis’te umut veren başlangıç

T24 - BDP ile hükümetin buluşması, diyaloğun yeniden kurulması açısından umut verdi. Hükümet, özellikle ateşkesin ve diyaloğun sürdürülmesi, yeni anayasa sürecinde toplumsal mutabakat aranması konusunda sıcak mesajlar verdi



Terör örtüğü PKK’nın eylemsizliği bir hafta uzatma kararı nedeniyle bütün gözlerin çevrildiği hükümet-BDP teması dün gerçekleşti. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eşbaşkanı Aysel Tuğluk’un, bugün terörist Abdullah Öcalan’la İmralı’da yapması beklenen görüşmenin bir gün öncesine denk getirilen buluşma, eylemsizliğin kalıcı ateşkese dönüşmesi ve hükümet ile BDP arasındaki diyaloğun yeniden kurulması açısından umutları yeşertti.



BDP yönetimi, hükümete, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi konusunda net ve doğrudan açıklama yapılması, askeri operasyonların durdurulması konusunda Genelkurmay’ın ikna edilmesi, yeni anayasa çalışmalarının içerisine Kürt kimliğinin tanınmasına dönük düzenlemelerin mutlaka konulması ve münferit olayların hükümet-BDP diyaloğunu sekteye uğratmaması için siyasi irade gösterilmesi taleplerini iletti. Hükümet, özellikle ateşkesin ve diyaloğun sürdürülmesi, yeni anayasa sürecinde toplumsal mutabakat aranması konusunda sıcak mesajlar verdi. Görüşmenin ardından her iki taraf sağduyulu açıklamalar yaparken, daha önce çarşamba günü Öcalan’la görüşmesi beklenen Tuğluk’un, hava muhalefeti nedeniyle bugün de İmralı’ya gidemeyeceği haberinin gelmesi soru işaretlerine yol açtı.





Tansiyonun yükseldiği an



Görüşmede, hükümeti Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin, BDP’yi eşbaşkanlar Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak temsil etti. Ertelenen görüşmeden sonra, “görüşme gizli değildi. Başlamasından kısa süre önce basına duyurulacaktı” açıklamasını yapan Çiçek ve Ergin, dünkü görüşmeyi de başlamasına dakikalar kala basına duyurdu.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, görüşmede, özellikle BDP’nin taleplerini sıraladığı aşamada, eylemsizlik kararının uzatılması ve Hakkari’deki saldırı konuları görüşülürken tansiyon yükseldi.

BDP, anayasal düzenlemeler konusunda bir an önce adım atılmasını talep etti. Özellikle Kürt kimliğinin güvence altına alınması halinde, sorunun çözümü konusunda büyük mesafe alınacağını kaydeden BDP’liler, ateşkese yönelik hükümetin olumlu mesajlar vermesini talep etti.





Erdoğan’la görüşme



BDP heyetini dinleyen hükümet tarafı, Kürt kimliğinin anayasal güvenceye alınması konusunun ele alınmasının bu aşamada mümkün olmadığını, buna yönelik BDP’nin isteğinin başbakana iletileceğini, diğer konuların ise süreç içerisindeki görüşmelerde ele alınması gerektiğini ifade etti.

BDP, ilerleyen aşamada Başbakan Erdoğan’la görüşmeleri sürdürmek istediğini belirtirken, Çiçek, “Başbakanın programı uygun değil, uygun olursa Sayın başbakan görüşmeye hazırdır” dedi. Görüşmeden sonra ilk açıklamayı BDP’li Demirtaş yaptı. Demirtaş, “BDP olarak tartışmaların, görüşmelerin sürmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.



Çiçek ise görüşmelere özel bir anlam yüklemenin doğru olmadığını belirterek, “Bu diyaloğun devam etmesinde fayda görüyoruz. Her defasında ‘yöntem’ konusunu tartışmamız gerekiyor” dedi.

Görüşmede demokratik özerkliğin gündeme gelip gelmediği sorusunu yanıtlamayan Çiçek, Öcalan’la temas konusunda da referandum meydanlarında her şeyin söylendiğini belirterek, “hükümet değil devlet görüşür” demeçlerine işaret etti.





BDP’lilerin yüzü güldü



Basın açıklaması yaptıktan sonra odalarına dönerken koridorda Ak Partili Çiçek ve Ergin ile karşılaşan BDP milletvekilleri Hasip Kaplan, İbrahim Binici ve Gültan Kışanak’ın selam verirken gülen yüzleri BDP’nin memnuniyetini ortaya koydu.