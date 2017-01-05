Meclis'te 'trol' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün laiklik söylemleri nedeniyle tutuklanan gençleri gündeme getrimesi ile başlayan atışma 'trol' tartışmasına uzandı.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Trollük de ne yazık ki herhangi bir siyasi safa ait değil, her safın trolü var" deyince CHP'li Aytuğ Atıcı, "Bir tek ak trol var" dedi. CHP'li Atıcı maaş alan troller olduğunu söyledi.

Genel Kurul'da tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

LEVENT GÖK (Ankara) - Önceki gün İstanbul'da "IŞİD'e karşı mücadele edelim, laikliği koruyalım." şeklinde birtakım söylemlerde bulunan gençlerin tutuklanması tam bir skandaldır. Bu konuda Adalet Bakanından, Hükûmetten tek bir ses çıkmadı. Bu hâkim ve savcı hakkında ne yapıyorlar? HSYK'yı göreve davet ediyoruz. Yani, cumhuriyeti korumakla görevli olan hâkim ve savcıların, cumhuriyeti korumak üzere söylenmiş bir sözü tutuklama gerekçesi yapmalarını kabullenmemiz mümkün değildir. Bu konuda iktidar partisi tarafından, Adalet Bakanı tarafından, bizim bilmediğimiz başka bir gerekçe varsa, onun da kamuoyuna ifade edilmesini arzu ediyoruz. Çünkü böyle bir tablo tahammül edilebilir bir tablo değildir, kabul edilebilir bir tablo değildir; tam bir aymazlıktır, gaflettir ve ihanettir. Bu konuda, bu hâkim ve savcılar hakkında derhâl işlem başlatılmalıdır. İktidar çevrelerinden de bu konuda tatminkâr, kamuoyunun anlayacağı, bizim bilmediğimiz başka gerekçeler de varsa, bunları bilme hakkımızı da öğrenme hakkımızı da kullanmak üzere kendilerinden talep ediyoruz. Ama bu hâkim ve savcılar hakkında da HSYK'yı göreve davet ediyoruz.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - 80 milyonluk bir ülkeyiz, burada laik de olacak, muhafazakâr da olacak, demokrat da olacak, milliyetçi de olacak, Marksist de olacak. Biz bir kabile değiliz. İnsanlar kendi dünya görüşleri istikametinde, medeni bir şekilde fikirlerini elbette anlatacaklar, müzakere edecekler ama "troll" olmayacaklar, "troll", moda ifadesiyle. "Troll"lük de ne yazık ki herhangi bir siyasi safa ait değil, her safın "troll"ü var.

MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) - En çok beyaz "troll" var.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Bir tek ak "troll" var.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Her kesimin, hamasetle davranan, öfkeyle, kızgınlıkla başkaları üzerine tahakküm kurmak isteyen çirkin dili olan "troll"leri var.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Bir tek ak "troll"ler var.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sosyolojiyi bilenler bu işin siyasal saflara göre şekillenmediğini bilirler.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Bir tek ak "troll"ler var.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - "Troll"lük bir karakterdir, bu karakter de bütün kesimlerde mevcuttur. Bizim karşı olmamız gereken, fikirler değil, "troll"lük. Ben de savcılara buradan çağrı yapıyorum, yasama organının bir ferdi olarak çağrı yapıyorum: Kardeşim, kim "troll"se, kimin adına konuşursa konuşsun, o "troll"lere yasaların gereği olanı lütfen yapın.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Ak "troll"leri beslemeyin o zaman.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Yapmakla iktifa etmeyin, kamuoyuna kimin hakkında ne tür işlem yaptığınıza ilişkin bilgi de verin ki lüzumsuz spekülasyonlar önlensin.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Ak "troll"leri beslemeyin Sayın Başkan. Maaş alan ak "troll"ler var.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Laiklik meselesine gelince… Din ve vicdan hürriyeti anlamında laiklik modernliğin, şehirliliğin, gelişmenin bir neticesidir. Şehirlerde insanlar zaten birbirlerinin hayat tarzlarına karışmazlar, karışabilecekleri bir durum da söz konusu olmaz, laikliğin tarihsel seyrine bakarsak bunu görürüz. İlk laik komünler 13'üncü, 14'üncü yüzyılda şehirlerde çıktı.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Mesele şu: Bizim, tabii, tarihimizde laiklik talihsiz bir tartışma da yaşadı ve sosyolojideki ifadesiyle "Kültürün sert noktası." dediğimiz bir anlam kazandı. Bu tavrın, biraz militan diyebileceğim, militan bir dille ifade edilen bu tavrın ne laikliğe ne din ve vicdan hürriyetine ne bu anlamda şehirleşmenin ve modernleşmenin neticesi olan özgürlüğün o atmosferine bir katkısı olacağı kanaatinde değilim. Cumhuriyeti yükseltmek ve yüceltmek hepimizin görevi ama bunu yaparken cumhuriyetin o renkliliğini ve çeşitliğini hesaba katan ihtimamlı bir dil kullanmak da bu görevi üstlenenlerin boynundaki borçtur.

Teşekkür ediyorum.