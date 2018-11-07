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Meclis'te tartışmayla geçen madde yeniden görüşülecek

Meclis Sağlık Komisyonu'nda tartışmalı bir şekilde kabul edilen KHK ile ihraç edilen doktorların SGK ile anlaşması bulunan hastanelerde çalışmasını önleyen maddenin yeniden görüşülmesine karar verildi

07 Kasım 2018 20:42

Meclis Sağlık Komisyonu\'nda tartışmalı bir şekilde kabul edilen KHK ile ihraç edilen doktorların SGK ile anlaşması bulunan hastanelerde çalışmasını önleyen maddenin yeniden görüşülmesine karar verildi.


TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu\'nda görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren ve tansiyon yükselten  \'KHK ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı tanıyan 5\'inci maddenin tekrar gündeme alınmasına karar verildi.

Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)

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