Meclis'te tacize uğrayan kadın, mobbing yüzünden şikâyetinden vazgeçti

TBMM'de çalışan E.U.'yu asansörde öpmeye kalkıştığı iddia edilen Meclis çalışanı A.E. hakkında açılan idari soruşturma tamamlandı. A.E.'ye maaşından para kesme cezası verilirken, genç kadının da mobbing nedeniyle şikâyetinden vazgeçmek zorunda kaldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, TBMM Halkla İlişkiler binasındaki Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda hizmetli kadrosunda görev yapan kadrolu memur A.E., asansörde karşılaştığı sözleşmeli memur E.U'ya önce sözlü tacizde bulundu, ardından sıkıştırarak öpmeye kalkıştı.

Asansörün kapısının açılması üzerine kendini dışarı atan E.U., çalıştığı birimin yetkilisine giderek olayı anlattı. Bunun üzerine tacizde bulunan A.E.'nin görev yeri değiştirildi. Atatürk Bulvarı'nda yer alan TBMM Ek Bina'ya gönderilen A.E. hakkında idari, genç kızın şikayeti üzerine de adli soruşturma başlatıldı.

Ancak yine iddiaya göre genç kız, kendisine uygulanan mobbing nedeniyle hakkında dava açılan ve bir duruşması görülen taciz olayını gerçekleştiren A.E. hakkındaki şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından maaşından para kesme cezası verilen A.E.'nin görevine devam ettiği belirtildi.

TBMM'de ikinci taciz

Geçtiğimiz günlerde TBMM Ana Bina'da sözleşmeli memur F.K.'nın (52), lise öğrencisi stajyer kızı 4 ay boyunca taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Meclis Başkanlığı F.K. hakkında soruşturma başlatarak görevinden el çektirmişti.