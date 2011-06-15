Meclis'te sınırsız çay 40 lira oldu!

T24- TBMM idaresi, yeni milletvekillerine dönük hizmet yelpazesini genişletirken bazılarına yüzde 100 zam yaptı. Buna göre, geçen dönem 20 liraya bir ay sınırsız çay içebilen milletvekilleri bu dönem 40 liraya içecek.

Bülent Sarıoğlu'nun Hürriyet'te yayımlanan (15 Haziran 2011) haberi şöyle:

TBMM idaresi, yeni milletvekillerine dönük hizmet yelpazesini yeni uygulamalarla genişletti. TBMM İdaresi bazı hizmetlerin fiyatlarında da yeni ayarlamalara gitti. Buna göre geçen dönem 20 liraya bir ay sınırsız çay içebilen milletvekilleri bu dönem 40 liraya içecek.

Nöbetçi sekreter hizmeti

Milletvekili Rehberi’nde, Meclis’in sunduğu hizmetler arasında dikkat çeken yeniliklerden bazıları şöyle:

Milletvekilleri, sisteme kayıtlı telefon numarasından akşamdan sabah 09.00’a kadar nöbetçi sekreterya hizmeti alabilecek.

Tüm kapılardan milletvekilleri ve eşleriyle, generallerin aranmadan doğrudan giriş yapacakları anımsatıldı.

İlk işlem emeklilik

Yeni vekillere 15 Haziran’da tek maaş ödenecek ve 15 Temmuz’dan itibaren üçer aylık ödemeye geçilecek. TBMM Özlük İşleri, ilk olarak emekli vekillerin intibak işlemini yapacak. Daha önceden emeklilik hakkı kazananlar 1500 lira ek tazminat alacak. Emeklilik hakkı bulunmayan yeni vekillere 15 Haziran’da 10 bin 600 lira maaş ödenecek. Meclis idaresi bu yıl altın rozet bastırmadı. Altın rozet, sipariş üzerine yaptırılacak. Kaplama altından yapılan standart rozetler ise 60 liraya veriliyor.

80 oda eksik

Halkla İlişkiler Binası’ndaki 470 oda kurayla dağıtılacak. Öncelikle 80 milletvekili odasız kalacak. Kabine, Başkanlık Divanı, grup yönetimleri ve komisyon başkanlıkları gibi kırmızı plakalı makamlar sahibini bulduktan sonra onların odalarına açıkta kalan vekiller yerleşecek.

Teknolojik böcek avcısı odaları ‘temiz’leyecek

TBMM Genel Sekreterliği, böcek aramasında kullanılan son teknoloji ürünü spektrum analizör cihazı da sipariş etti. Gelişmiş frekans taramasıyla her türlü ses ve görüntü kayıt cihazı ile yer altında gizlenmiş silahları bulma özelliğine sahip olan cihaz, önümüzdeki günlerde Devlet Malzeme Ofisi’nce alınarak Meclis’e teslim edilecek.

Kayıt masaları nasıl çalışıyor

Mazbatalarını alacak milletvekillerinin tüm kayıt işlemleri TBMM Şeref Holü’nde kurulan kayıt masasında yapılıyor.

Her milletvekiline, 2 ay içinde mal bildiriminde bulunmaları, maaş ve emeklilik işlemleri için dolduracakları belgeleri içeren birer çanta hazırlandı.

Çantada TBMM mevzuatının yanı sıra Milletvekili Rehberi yer alıyor.

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin dün kayıt masasında inceleme yaptı ve hazırlanan çantalardan aldı.

Vefat yardımı ölene kadar gizli tutulacak

Vekillerden, ölümleri halinde vefat yardımının kime yapılacağını yazılı olarak bildirmeleri istenirken, bu tür bilgilerin kapalı zarf içinde saklanacağı ancak ölümleri halinde açılacağı anlatıldı.

Akrabalara danışman kadrosu yasağı var

Milletvekili Rehberi’nde, Meclis’in bazı kuralları da anımsatılarak şöyle denildi:

Milletvekilleri eş ve çocuklarına diplomatik pasaport alabilecekler.

Meclis’e silahla girilemeyecek, silahla giden ziyaretçilerin ruhsatı bir daha verilmemek üzere iptal edilecek. Başka bir milletvekilinin de olsa ikinci dereceye kadar akrabaları danışman kadrosuna alınamayacak.

Diğer yandan her vekilin silah taşıma hakkı bulunuyor ve ruhsat işlemleri bir emniyet görevlisince yerine getirilecek.