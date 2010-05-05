Meclis'te şimdi de Başbakan'ın mal varlığı tartışması

T24 -

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici Erdoğan’ın malvarlığı hakkındaki konuşmasında “Erdoğan, 8 yılda 2 milyar doların üzerindeki servetiyle dünyanın 10 zengini arasına girmiştir. Çocuklarına burs ararken gemicik alan Başbakan değil mi” dedi.



CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ise “The Economist dergisine göre Erdoğan dünyanın en zengin 8. başbakanı. 3 sene önce Kısıklı’daki villaları sordum niye cevap vermedi” dedi. AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Mal varlığı internette her gün yayınlanan başbakana bu ithamı yapmak hangi ahlakla bağdaşır” yanıtını verdi.





‘Borcunu ödedi mi?’



CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Başbakan’ın malvarlığı Ankara Adliyesi’nde görülmemiştir, Yargıtay’a götürülmemiştir. Götürmeyen savcıyı da Adalet Bakanlığı’na müsteşar yaptınız. Mal varlığını oğlunun düğününe kilolarla gelen altınla açıklıyor. Başbakan, oğluna borcunu ne zaman ödedi?” dedi. Yeniden kürsüye gelen Altay, “Önce Başbakan aklansın. Başbakan freni patlamış BMC kamyonu gibi, onun frenine bir ayar verin” dedi.



Bozdağ ise “Başbakanımız tertemizdir. Freni patlamış çöp arabalarıyla bunu kirletmeye çalışıyorlar” dedi. Kısa bir süre sonra The Economist ve Forbes dergilerinin temsilcileri bir açıklama yaparak, Altay’ın iddia ettiği gibi dergilerinde bir haberin yer almadığını söyledi.





‘Yuvacık’a İSKİ’ye bakın’



Gerginlik 22. maddenin görüşmelerinde doruğa çıktı. AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli, CHP’lilere yönelik olarak “Yolsuzluk mu istiyorsunuz Yuvacık Barajı’na, İSKİ’ye bakın” diye konuştu. Canikli’ye tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’e AKP Ordu Milletvekili Enver Yılmaz müdahale edince küfürleşmeler yaşandı.Yabancı heyet önünde gerçekleşen kavga nedeniyle Şahin, “Misafir heyete ayıp oluyor” diyerek oturuma ara verdi. Ancak kavga verilen arada gittikçe alevlendi.



CHP’li Şevki Kulkuloğlu, Bingöl ve Yılmaz’ın tartışmasına müdahale etmek istedi. Ak Partililer CHP sıralarına yönelirken, Muhyettin Aksak koşarak Kulkuloğlu’na yumruk salladı. Kulkuloğlu’nun ani hareketle kurtulduğu yumruk, ikiliyi ayırmaya çalışan CHP’li Yaşar Tüzün’ün yüzünde patladı. Tüzün kargaşada yere düştü. Aksak’ın bir diğer yumruğu da CHP’li Metin Arif Ağaoğlu’nun yüzüne denk geldi.





Sıranın üzerine çıktı



CHP sıralarına giren AKP'liler ile CHP’liler birbirine girdi. Küfürlerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada TBMM’de bir ilk yaşandı. CHP’li Öztürk, sıralara çıkarak AKP milletvekillerine saldırmak istedi. Öztürk’ü CHP’liler güçlükle aşağı indirebildi.





