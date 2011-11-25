Meclis'te şiddete karşı 'siyah kurdele'



T24 - CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, kadına yönelik şiddet ile parlamento içi şiddeti protesto etmek amacıyla TBMM’de siyah kurdele eylemi yaptı ve kürsüye iki siyah kurdele astı.











ntvmsnbc'nin haberine göre, CHP'li Kaleli’ye partisine mensup milletvekilleri Dilek Akagün Yılmaz, İlhan Demiröz, Mahmut Tanal, Ayşe Nedret Akova, Sakine Öz, Sedef Küçük’te eşlik etti.



Kadına yönelik şiddetin son 10 yılda arttığını belirten Kaleli, bunun birinci derece sorumlusunun da AKP hükümetleri olduğunu savundu.



Kadın cinayetlerinin 2002’den 2010’a kadar yüzde bin 400 oranında arttığını belirten Kaleli, şu rakamları verdi:



"2002 ile 2011’in ilk altı ayı arasında tam 4 bin 410 kadın öldürülmüştür.

Şubat 2010 ile Ağustos 2011 arasında 78 bin 500 aile içi şiddet vakası yaşanmıştır.

Yüzde 49,9’la en fazla şiddete maruz kalan kadınlar ‘düşük gelir’ grubundan oluşuyor.

Şiddet ‘yüksek gelir’ düzeyinde de yüzde 28.7 ile azımsanmayacak oranda.

Cinsel şiddet, taciz ve tecavüz de bir karabasan gibi kadınların üzerinde.

Sadece 2010 yılında tacize uğrayan kadın ve çocukların sayısı 381.

Tecavüze uğrayan kadın ve çocukların sayısı ise 207.

Yine 2010 yılında 18 yaşından küçükken tacize uğrayanların oranı ise yüzde 82.5.



Çarpıcı bir diğer sonuç ise 2010 yılında tanıdıkları bir erkek tarafından tecavüze uğrayan kadın ve çocukların oranının yüzde 91.3’e ulaşmasıdır.



Eylül-Ekim aylarında bin 964 kadın, sığınma evine girmek için talepte bulunmuştur.



Profesör Doktor Yılmaz Esmer’in araştırmasına göre ‘bazı kadınlar kocalarından dayak yemeyi hak ediyor’, erkeğin birden fazla eşi olmasının kabul edilebilir diyenlerin oranı 1996’da yüzde 19 iken 2011’de bu oran yüzde 30’a yükselmiştir."





Bakan Şahin'e seslendi





Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e seslenen Kaleli, "Eğer samimiyseniz, erkek egemen söylemle Genel Kurulu yöneten, Meclis iradesinin sorumluluğunu üstlenen ve TBMM’nin saygınlığını düşüren parlamento içi şiddetten başlayalım" dedi.





Siyah kurdele eylemi





Basın toplantısı salonunda konuşma yaptığı kürsüye iki siyah kurdeleyi asan Kaleli, Genel Kurul’da da bu eylemi yapacaklarını belirterek, "Bu siyah kurdeleleri merak ediyorsanız, bugün Genel Kurul kürsüsüne ve Meclis Başkanvekilinin kürsüsüne, Divana bu kurdeleleri fiili ve sözlü eylemler nedeniyle bırakacağız ve kendilerinin bize artık kadınları şiddetten kurtarmak için önce parlamentoda şiddete son vermelerini isteyeceğiz. Biz şiddete hayır diyoruz" şeklinde konuştu.





